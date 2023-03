💣 Napoli, De Laurentiis lo incontra e prepara l’accordo: colpo di scena

Il Napoli pensa al presente in campo, tra scudetto e Champions League, ma il suo presidente Aurelio De Laurentiis pianifica già il futuro.

Il patron del Napoli è sempre al lavoro per consolidare il futuro del club partenopeo, che quest’anno sta raggiungendo traguardi importantissimi e unici nella sua storia. Il primo posto in classifica con ampio margine sulle inseguitrici e la prima storica qualificazione ai quarti di Champions League sono solo alcuni dei risultati possibili. Per gli altri, appunto, è al lavoro la dirigenza partenopea.

E in particolare il presidente e proprietario, che nonostante i tagli al budget della scorsa estate è riuscito ad allestire assieme a Giuntoli una squadra fortissima. L’entusiasmo è alto, e in questo clima lo stesso De Laurentiis è tornato a parlare pubblicamente. Nelle scorse settimane, addirittura alla ‘Bild’, parlando della sua squadra e dello stato del calcio italiano. Ieri, poi, a ‘Radio24’, a proposito della Superlega e anche di DAZN.

Ma la vera notizia per i tifosi del Napoli riguarda un altro tipo di incontro avuto da De Laurentiis, cruciale per il futuro del club. Nulla che riguardi il calciomercato, ma bensì la gestione societaria in senso più ampio, e in particolare l’avvenire dello stadio Maradona. La struttura intitolata all’ex bandiera del Napoli, scomparsa nel 2020, è infatti al centro di alcuni importanti lavori.

Napoli, De Laurentiis pianifica il futuro dello stadio Maradona

Come riporta oggi il ‘Corriere del Mezzogiorno’, De Laurentiis avrebbe incontrato ieri a cena il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Sicuramente – scrive il quotidiano – avranno parlato dei progetti futuri per lo stadio”. Il Maradona, infatti, si trova al momento al centro di alcuni lavori di ammodernamento, per un costo complessivo di 2,4 milioni di euro, principalmente a carico dell’amministrazione pubblica.

Entro il 23 marzo saranno infatti terminati i lavori per la nuova area hospitality, dotata di ben 5 sale. Il progetto è stato pensato in vista della gara tra Italia e Inghilterra, ma diventerà anche importante per il Napoli nelle gare in Champions League. Mercoledì lo stesso De Laurentiis aveva preso parte al sopralluogo nel cantiere, anche per discutere sul proseguimento dei lavori nell’impianto.