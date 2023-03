Napoli-Lazio, vergogna al Maradona: follia nel settore ospiti

Vergogna allo stadio Maradona per la follia dei tifosi presenti nel settore ospiti in occasione del match tra Napoli e Lazio

Si sta disputando in questi minuti la partita tra il Napoli e la Lazio allo stadio Maradona. Un match insidioso, duro, per entrambe le squadre. Poche occasioni da gol in campo, mentre sugli spalti di cose ne sono successe. Intorno alla mezz’ora del primo tempo, dopo continui cori contro i tifosi napoletani, i tifosi della Lazio nel settore ospiti hanno acceso il primo fumogeno, seguito subito seguito dal primo petardo, che ha scatenato i fischi dei tifosi napoletani.

In Curva A (e anche in Curva B) settore attaccato a quello ospiti, sono vietati stendardi e bandiere di ogni tipo, per i fatti dell’A1 tra tifosi del Napoli e della Roma. Nel settore ospiti così non è, e infatti è partito un lancio di fumogeni e petardi dal settore ospiti verso la Curva A.

Situazione assurda al #Maradona. Mentre ad entrambe le Curve è ancora vietato l’ingresso di bandiere, striscioni e tamburi, dal settore ospiti occupato dai tifosi della #Lazio parte un fitto lancio di bengala e petardi verso la Curva A.#NapoliLazio pic.twitter.com/0y2ucTIWD3 — Mirko Calemme (@mirkocalemme) March 3, 2023

Una situazione paradossale che persiste e che dovrebbe risolversi per la sfida all’Eintracht Francoforte. Disordini in Napoli-Lazio alimentati anche in seguito al lancio dei bengala e di bombe carta in campo, finiti sulla pista d’atletica. Una vera e propria follia d’altri tempi, considerando che dove sono finiti i fumogeni e i petardi potevano esserci dei bambini.