😱 Occhio Napoli, brutte notizie: mani nei capelli per i tifosi

Il Napoli scende in campo questa sera, ma nel frattempo guarda ai prossimi incontri, mentre arriva una notizia importante sugli infortuni.

È tutto pronto per la gara di stasera contro la Lazio, che vedrà il Napoli ospitare la quarta della classifica, allenata dall’ex Maurizio Sarri. Un match ad alto contenuto sentimentale, tanto che anche Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di ieri, ha ricordato il lavoro fatto da Sarri a Castel Volturno. Una gara, però, alla quale il Napoli si presenterà con alcune assenze.

Saranno infatti assenti sicuri sia Giacomo Raspadori che Mario Rui. Il terzino portoghese salta il match contro la Lazio a causa della squalifica, seguita all’espulsione rimediata contro l’Empoli nell’ultima di campionato. Per quanto riguarda l’attaccante ex Sassuolo, invece, è ancora infortunato, anche se in questi giorni è tornato ad allenarsi. Il suo rientro è previsto per il 16 marzo, prima della trasferta in casa del Torino.

Ma se Spalletti deve fare i conti con qualche assenza, anche i suoi avversari non sono da meno. Sarri, questa sera, sarà senza lo squalificato Casale, sostituito in difesa da Patric. Una nuova notizia, però, complica i piani di un’altra rivale del Napoli, anche se non immediata come la Lazio, che dovrà trovare una soluzione in vista dell’imminente sfida coi partenopei.

L’Atalanta perde i pezzi: problema in difesa col Napoli

Stiamo parlando dell’Atalanta, che scenderà in campo al Maradona sabato 11 marzo. La squadra di Gian Piero Gasperini sta avendo un rendimento non del tutto continuo in questa stagione, e ora si trova in sesta posizione. La gara col Napoli è cruciale sia in termini di classifica che per l’interesse dei tifosi, ma la Dea ci arriverà con alcune importanti assenze nel reparto arretrato.

Ieri è stato infatti comunicato l’infortunio di Scalvini, che potrebbe rientrare solo a inizio aprile, saltando quindi la gara col Napoli. Stamattina, però, lo ha raggiunto in infermeria anche Palomino, il suo sostituto ideale nella retroguardia bergamasca. L’argentino ha riportato una distrazione all’adduttore sinistro, e salterà sicuramente la prossima contro l’Udinese, ma forse anche la trasferta col Napoli.