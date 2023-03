Sfogo durissimo De Laurentiis: Napoli, ora il ‘Palazzo’ trema?

De Laurentiis torna a parlare e a far discutere. Dopo il suo ultimo intervento in radio, ieri pomeriggio, oggi sulla stampa si parla di lui.

Pochi personaggi nel mondo del calcio italiano polarizzano l’opinione come Aurelio De Laurentiis. Non parla spesso, ma quando lo fa regala sempre spunti per titoli, articoli e polemiche, dato che non perde mai l’occasione di lanciare frecciate o accuse esplicite. Ed è quello che è successo anche ieri, quando è intervenuto ai microfoni di ‘Radio24’, durante il programma ‘Tutti Convocati’.

Doveva essere solo un breve intervento, e invece si è trasformato in una lunga sfuriata contro i problemi del calcio di oggi. Ne ha avute per tutti, De Laurentiis, dal commentatore Pierluigi Pardo (“è nemico della qualità”) a DAZN (“manda in onda sempre in ritardo e con una qualità scadente le partite”). Non proprio un esordio soft nel programma radiofonico, ma ovviamente non è finita qui.

“Tutti gli altri continuano a vivere meschinamente una condizione schiava del passato, fatta di Federcalcio, Leghe, UEFA e compagnia bella”. De Laurentiis contro le coppe europee minori (“Ma chi vuole farla la Conference League?”) e contro le troppe partite della stagione. “Giochiamo troppo. – dice – Roviniamo i nostri giocatori e li sottoponiamo a rischi particolari, che poi in caso di gravi infortuni possono trasformarsi in pesanti minusvalenze”.

De Laurentiis fa tremare il “Palazzo del calcio”? Il parere dei giornalisti

Parole che non potevano non essere colte dai media, tra cui anche il quotidiano torinese ‘Tuttosport’. “Era previsto che il suo fosse solo un saluto ai radioascoltatori: è durato 20 minuti” si legge sul giornale piemontese, non senza un pizzico di polemica. D’altronde, il presidente del Napoli si è scagliato un po’ contro tutti, sicuramente consapevole dell’effetto che avrebbero avuto le sue parole.

“L’occasione gli è stata utile per rivolgere le proprie critiche all’indirizzo del calcio per il modo in cui viene gestito a livello imprenditoriale” scrive ancora ‘Tuttosport’. Un commento a cui fa eco quello del sito specializzato ‘CalcioNapoli24.it’: “De Laurentiis parla di rado, ma quando lo fa tremano i muri del Palazzo del calcio”.