“Mi viene da ridere…”: Napoli, Caressa insiste e tira fuori un dato

Fabio Caressa non ci sta e tira in ballo anche il Napoli. Cosi il giornalista di ‘Sky Sport’ è tornato su una polemica nata in questi giorni…

Il Napoli si lecca le ferite dopo la sconfitta di ieri contro la Lazio. Una partita non particolarmente generosa per gli azzurri che probabilmente avrebbero meritato qualcosa in più. Un pareggio sarebbe stato etichettato come risultato corretto da buona parte dei tifosi si ambo le parti. Alla fine, però, a decidere la partita il classico episodio che in questi casi può declinare i ’90 minuti in una direzione ben chiara. Il tiro di Vecino ha di fatto steso la squadra di Luciano Spalletti. Un incidente di percorso, o almeno è quello che non fanno che ripetersi gli stessi tifosi del Napoli ormai da diverse ore. C’è tanto da lavorare e ci sono ancora tante partite da giocare, ma la squadra vista ieri contro i capitolini non è sembrata la solita che ha asfaltato chiunque fino a questo momento della stagione.

Merito anche di una Lazio che si è presentata allo Stadio Diego Armando Maradona organizzata in maniera eccelsa, grazie al lavoro meticoloso del suo allenatore che ben conosce la piazza partenopea. Ora testa alla prossima, con l’Atalanta che arriverà all’ombra del Vesuvio praticamente in piena crisi. Prima del match contro la Dea, però, è chiaro si stiano spendendo larghe analisi su quanto accaduto ieri in quel di Fuorigrotta.

Napoli, Caressa insiste sul possesso palla e chiama in causa gli azzurri…

Tra quelli che si sono spesi nell’analisi di quanto accaduto nelle ultime ore c’è anche Fabio Caressa. In questi giorni proprio il giornalista di ‘Sky Sport’ ha avuto un diverbio molto acceso in diretta con Marco Bucciantini riguardo il valore del dato del possesso palla che, secondo lo stesso Caressa, varrebbe molto meno di quanto si pensi. Di fatto il giornalista l’ha definita una statistica nulla, senza alcun senso.

E cosi, parlando ancora del possesso palla, proprio Caressa ha tirato in ballo il Napoli analizzando l’andamento degli azzurri ai microfoni di ‘Deejay Football Club’: “Il Napoli ha perso le sue uniche partite, contro Inter e Lazio, nelle due gare in cui ha fatto registrare il dato più alto di possesso palla”, ha riportato il giornalista. “Mi viene da ridere, ma è un dato“, ha poi chiosato lo stesso Caressa.