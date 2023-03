“Ho dovuto…”: Napoli, la rivelazione di Spalletti dopo la sconfitta

Arrivano le parole dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti dopo la sconfitta contro la Lazio: ecco cos’ha fatto il tecnico

Il Napoli ha trovato la sua seconda sconfitta stagionale in campionato, la prima in casa. A violare lo stadio Maradona è stato Maurizio Sarri, ex allenatore dei partenopei. Uno 0-1 che fa molto comodo alla Lazio nella corsa alla qualificazione in Champions League. I biancocelesti, al momento, sono secondi in classifica in attesa delle partite di Inter e Milan, rispettivamente contro Lecce e Fiorentina. Sarà bagarre totale, anche perché la Roma, che non vuole restare a guardare, ospiterà una Juventus agguerritissima.

Il gol di Matias Vecino è stato molto bello ed è nato da un errore in disimpegno di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano e i suoi compagni di squadra, a fine partita, erano molto tristi e sono stati rincuorati anche dagli avversari. A parlare della sconfitta è stato Luciano Spalletti, che ha rivelato ciò che ha fatto ai suoi ragazzi nello spogliatoio per consolarli dopo il forcing finale che non ha portato punti.

Napoli-Lazio, le parole di Spalletti a KKN

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “La partita poteva finire in parità, sarebbe stato un risultato giusto. Ma a volte abbiamo trovato la vittoria anche quando ci stava di più il pari. I giocatori negli spogliatoi erano molto dispiaciuti, ho dovuto dare pacche sulle spalle e dirgli ‘bravi’. Hanno dato comunque il massimo impegno”. Nessuna squadra è invincibile e i partenopei hanno dato la dimostrazione ieri sera allo stadio Maradona. Un passaggio falso dopo otto vittorie consecutive è fisiologico, soprattutto quando il distacco ammontava a diciotto punti.

La prossima partita sarà contro l’Atalanta, sempre in casa, e senza Mario Rui. Il terzino portoghese sconterà la seconda giornata della squalifica in seguito al rosso diretto ricevuto con l’Empoli, per un brutto fallo su Caputo. Spalletti valuterà le scelte di formazione, senza pensare alla partita di ritorno con l’Eintracht in programma il prossimo 15 marzo alle 21:00. E che potrebbe portare il Napoli per la prima volta nella sua storia ai quarti di Champions League.