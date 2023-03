Napoli, provvedimento ufficiale: batosta per i tifosi presenti al Maradona

Il Napoli riflette dopo la sconfitta con la Lazio. Intanto è ufficiale la batosta per molti dei tifosi azzurri accorsi allo stadio.

Risveglio amaro in casa Napoli, in seguito alla sconfitta subita con la Lazio. I biancocelesti si sono imposti grazie alla rete di Matias Vecino (secondo gol in campionato). Un successo che ha consentito agli ospiti di salire così al secondo posto proprio alle spalle degli azzurri. I quali, per una volta, non sono riusciti ad esprimersi ai consueti livelli qualitativi andando incontro al secondo ko in campionato dopo quello del 4 gennaio sul campo dell’Inter.

Luciano Spalletti, nell’immediato post-match, non ha fatto drammi. Tuttavia, già da oggi, chiederà alla propria squadra di mantenere alta la concentrazione e non considerare vinto lo scudetto. Il distacco dall’Inter e dal Milan, che in questo fine settimana può scendere da 18 a 15 punti, resta ampio. Al traguardo, però, mancano ancora 13 gare. Ecco perché, per evitare di vivere un finale di stagione al cardiopalma e riaprire la corsa verso il titolo, i partenopei dovranno voltare pagina e fare tesoro degli errori commessi.

Il tecnico, insieme al proprio staff, nei prossimi giorni riguarderà la partita in modo tale da individuare le criticità di gioco emerse e capire come risolverle. I prossimi si preannunciano quindi giorni di profonde riflessioni per il club, atteso dalla sfida dell’11 marzo contro l’Atalanta. Nel frattempo, emergono novità in merito ai controlli effettuati dalle forze dell’ordine nei minuti precedenti al fischio d’inizio.

Napoli, la polizia ha denunciato numerosi tifosi

Gli agenti del commissariato San Paolo, nell’ambito dei servizi di sicurezza predisposti dalla Questura, hanno sanzionato 18 persone nelle cui tasche sono state rinvenute sostanze stupefacenti. Denunciate anche 8 persone (tra i 17 e i 43 anni) di cui 5 per “scavalcamento del settore inferiore a quello superiore dell’impianto sportivo”. Una, invece, è stata trovata in possesso di un fumone mentre un’altra ha aggredito uno steward.

L’ultimo tifoso, invece, ha lanciato una bottiglia all’indirizzo dell’autobus utilizzato dalla Lazio per recarsi allo stadio. Nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo. Sanzionati, infine, 10 parcheggiatori abusivi. Altre spine per il Napoli, alle prese pure con la vicenda relativa alla mancata autorizzazione all’uso di fumogeni e bandiere nell’impianto.