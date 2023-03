😱 Comunicato ufficiale durissimo: Napoli, colpo di scena

Il Napoli riflette dopo il ko con la Lazio. A preoccupare non è soltanto la prestazione degli azzurri ma anche quanto accaduto nello stadio.

Un ko che non pregiudica la corsa verso lo scudetto, alla luce dell’ampio vantaggio sulle rivali, ma comunque doloroso. Il Napoli riflette, in seguito alla sconfitta patita ieri in casa per mano della Lazio impostasi grazie ad una rete siglata da Matias Vecino. La prestazione offerta non ha raggiunto i consueti livelli qualitativi mentre in fase offensiva è mancata, per una volta, la tipica concretezza che fin qui ha fatto la fortuna della squadra di Luciano Spalletti.

Per gli azzurri si tratta del secondo passo falso in campionato, che fa seguito a quello datato 4 gennaio sul campo dell’Inter. Ora resta da vedere se il Milan e l’Inter riusciranno a ridurre l’attuale gap di 18 punti che le separa dalla capolista. I Campioni d’Italia, nella serata odierna, faranno visita alla Fiorentina mentre i nerazzurri, battuti dal Bologna nell’ultimo turno, proveranno a rilanciarsi battendo al “Meazza” il Lecce.

Spalletti, dal canto suo, riguarderà di certo il match al fine di capire cosa non ha effettivamente funzionato e in che modo porre rimedio le criticità emerse. Una notte da umani, dopo una stagione vissuta fin qui da extraterrestri, può capitare ed è fisiologica. In ogni caso, il tecnico non vuole correre rischi e qualsiasi problema andrà risolto subito. Oltre alla prestazione dei partenopei, a far discutere è stato anche un altro elemento andato in scena all’interno dello stadio “Maradona”.

Napoli, niente bandiere allo stadio: è polemiche

Ci riferiamo all’assenza, nei vari settori dell’impianto di Fuorigrotta, di bandiere e megafoni. La Questura, come noto, non consente il loro utilizzo. Un provvedimento che ha suscitato diverse polemiche in città, anche perché i vessilli e i fumogeni sono ammessi negli spicchi riservati ai tifosi ospiti. Sulla questione è intervenuto il presidente della commissione politiche giovanili e lavoro Luigi Musto.

“È mai possibile che vengano usate due pesi e due misure?”. Da qui la decisione di inviare una nota ufficiale “a chi di dovere per cercare un confronto come sempre franco, costruttivo e leale perché qualcuno mi/ci spieghi cosa sta accadendo al Maradona”.