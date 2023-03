Napoli-Lazio, non era mai successo: Spalletti e tifosi gelati

Il Napoli si è arreso al Maradona, dopo averci provato fino all’ultimo minuto, e la Lazio ha potuto così festeggiare la vittoria contro la capolista. Non era mai successo in questa stagione.

Il Napoli sotto gli occhi dei propri tifosi si è arreso alla Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Inaspettatamente, visti gli andamenti di questa stagione, gli azzurri non hanno segnato neppure un gol e si sono arresi alla sconfitta. Non senza provarci fino all’ultimo minuto. Una cosa finora in questa stagione non era mai accaduta.

Il Napoli quindi, complice un rinvio non riuscito perfettamente da parte di Kvartskhelia, ha subito al 67′ un gol impeccabile da parte di Matias Vecino.

La squadra dell’ex Maurizio Sarri si è chiusa poi nella propria metà campo ed è riuscita ad espugnare lo Stadio Diego Armando Maradona fermando la capolista. Ecco cosa non era mai successo in questa stagione in corso.

Napoli-Lazio, il dato fa riflettere Spalletti: non era mai successo in questa stagione per gli azzurri

Il Napoli ci ha quindi provato fino all’ultimo minuto ma il pallone non ne ha voluto sapere di entrare in porta e gli azzurri, sotto gli occhi dei propri tifosi, sono rimasti a secco di gol. Stupendo, visto che in questa stagione la squadra di Luciano Spalletti ha sempre dimostrato di essere una macchina da gol.

Eppure questa sera l’unica rete è stata segnata da Matias Vecino, per i biancocelesti avversari al Maradona. La Lazio di Maurizio Sarri ha così inflitto un’amara sconfitta al Napoli. In questa stagione 2022/23 non era mai accaduto che gli azzurri perdessero a casa propria. Al Maradona.

Prima di questa sera, infatti, il Napoli aveva perso solamente a San Siro contro l’Inter in Serie A. Ma era accaduto a Milano e non nella città partenopea e in casa azzurra appunto. Spalletti resta comunque primo con 65 punti, mentre la Lazio ha superato appunto con 48 punti, almeno momentaneamente, Inter e Milan che ancora non scendono in campo per la 25a giornata.