Napoli-Lazio, accoglienza pessima per Sarri: il gesto dei tifosi

Si sta disputando in questi minuti la partita tra Napoli e Lazio, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A

Sono in campo allo stadio Maradona, Napoli e Lazio. Un anticipo bellissimo per questa venticinquesima giornata di campionato. Entrambe hanno obiettivi diversi, i partenopei vogliono portarsi a +21 sulla coppia Milan e Inter, in attesa delle altre partite. La squadra di Maurizio Sarri, invece, vuole conquistare il bottino pieno per mantenere il quarto posto, tenendo la Roma dietro. Spalletti si presenta con un solo cambio rispetto a Empoli, Olivera per Mario Rui, con il portoghese squalificato per due giornate.

E’ la partita di Ciro Immobile, proveniente dalla provincia di Napoli, ma anche di Elseid Hysaj, che nel Napoli ci ha giocato per diversi anni ed è stato anche uno dei titolari di Maurizio Sarri. Proprio l’allenatore oggi alla Lazio è stato soprannominato come un ‘Masaniello‘ da parte di Spalletti in conferenza stampa, per i comportamenti assunti quando sedeva sulla panchina dei partenopei.

Napoli-Lazio, fischi per Sarri

Al momento della lettura delle formazioni al Maradona, sono arrivati dei fischi dal pubblico presente allo stadio quando lo speaker ha pronunciato il nome di Maurizio Sarri. I 50 mila presenti, forse, non hanno digerito ancora il passaggio dal Chelsea alla Juventus di qualche anno fa. Tuttavia, c’è da dire che l’allenatore non ha mai nascosto il suo affetto per la piazza di Napoli e per i tre anni vissuti all’ombra del Vesuvio, in cui riuscì anche a conquistare 91 punti. A fine anno, però, a vincere lo scudetto fu la Juve.

Il Messaggero ha proposto le frasi con cui Sarri ha caricato i giocatori della Lazio prima della trasferta: “Non saremo una vittima sacrificale. A Napoli con la faccia di c***o. Si può perdere, ma dobbiamo cercare la vittoria fino in fondo”. Parole chiare, che dimostrano la voglia di vincere da parte dell’allenatore della Lazio contro la sua ex squadra. Una motivazione che può fare la differenza in casa della capolista della Serie A. I tifosi del Napoli, intanto, hanno avuto le idee chiare su come accogliere Sarri.