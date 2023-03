“Può succedere di tutto”: Napoli-Lazio, la rivelazione spiazza i tifosi

Il Napoli di Spalletti sta per scendere in campo contro la Lazio dell’ex Sarri, ma una rivelazione ha spiazzato i tifosi del team partenopeo.

Dopo il successo di sabato scorso al Castellani contro l’Empoli di Paolo Zanetti, il Napoli tra meno di un’ora scenderà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per sfidare la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

L’intenzione del Napoli è sicuramente quella di ottenere altri tre punti per cercare di chiudere il prima possibile discorso Scudetto. I partenopei, infatti, vogliono mettere al sicuro il titolo di campione d’Italia per poi dedicarsi totalmente alla Champions League, dove giocheranno il ritorno dell’ottavo di finale contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner il prossimo 15 marzo.

La Lazio, dal canto suo, è piena corsa per accedere alla prossima edizione della massima competizione europea. I capitolini, infatti, sono quarti in classifica con un punto di vantaggio sulla Roma di José Mourinho. Proprio sulla gara che si sta per giocare allo Stadio Diego Armando Maradona bisogna registrare alcune dichiarazioni che hanno spiazzato i tifosi.

Napoli-Lazio, la rivelazione dell’ex biancoceleste Cesar: “Può succedere di tutto, dipende dall’approccio della squadra di Sarri”

Cesar Rodriguez, ex calciatore di Inter e Lazio, ha infatti così parlato della partita ai microfoni ufficiali di ‘calciomercato.it in onda su TvPlay’: “Può succedere di tutto. Dipenderà molto dall’approccio della squadra di Maurizio Sarri. Se la Lazio fa la Lazio se la può giocare. Giocare contro il Napoli è difficile per tutti. Quest’ultima è la squadra più forma in Europa. Il modo in cui approccia ai match, in cui gioca”.

L’ex giocatore ha poi concluso il suo intervento: “Il Napoli non è comunque impossibile da battere, anche se molto difficile. Sono curioso di vedere come giocherà la Lazio. Cosa posso dire su Victor Osimhen? E’ uno dei primi in Europa. Per fermarlo ci deve essere un discorso di squadra e di consapevolezza”.