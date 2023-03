😱 Occhio Napoli, doppia tegola pesante: il mister ha le mani legate

Per la gara tra il Napoli e l’Atalanta della settimana prossima bisogna registrare una doppia tegola per uno dei due allenatori.

Il Napoli sta dominando il campionato italiano. Gli azzurri, infatti, hanno la bellezza di diciotto punti di vantaggio sul secondo posto, occupato dall’Inter di Simone Inzaghi ed il Milan di Stefano Pioli.Â

Tuttavia, dopo la vittoria di sabato scorso contro l’Empoli di Paolo Zanetti, il Napoli ha tutta l’intenzione di confermarsi anche questa sera contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il team partenopeo, infatti, giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona contro i capitolini, i quali hanno la necessità di prendere punti.Â

La Lazio, infatti, quarta in classifica con un solo punto di vantaggio sulla Roma di José Mourinho e non ha proprio nessuna voglia di far vincere un’altra partita al Napoli di Luciano Spalletti. Quella contro i capitolini è la prima delle due in casa consecutive che ha in calendario il team partenopeo. Gli azzurri, dopo aver affrontato la squadra di Maurizio Sarri, è attesa dal match contro l’Atalanta. Proprio per quest’ultima bisogna registrare delle cattive notizie.Â

Atalanta, Gasperini per il match del prossimo 11 marzo contro il Napoli potrebbe fare a meno sia di Palomino che di Scalvini

Gian Piero Gasperini, infatti, sta affrontando una vera e propria emergenza in difesa. Dopo l’infortunio di Scalvini, il tecnico bergamasco deve fare a meno anche di Palomino. Il difensore centrale, di fatto, non sarà a disposizione per la gara di domani al Gewiss Stadium contro l’Udinese di Andrea Sottil.Â

Palomino, infatti, ha rimediato in queste ultime ore una distrazione all’adduttore sinistro. Le condizioni dell’argentino saranno valutate quotidianamente dallo staff di Gian Piero Gasperini, ma la sua presenza contro il Napoli di Luciano Spalletti è davvero in forte dubbio. Nel frattempo, il tecnico bergamasco contro l’Udinese si affiderà in difesa ai vari Toloi, Djimsiti e Demiral.