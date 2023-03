😱 “Peggiore di sempre”: Napoli-Lazio, la sentenza di Spalletti è durissima

Prima sconfitta in campionato per il Napoli di Luciano Spalletti. Una rete di Vecino regala la vittoria al grande ex di giornata Sarri.

L’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A ha regalato una grande quanto clamorosa sorpresa. Il Napoli capolista di Luciano Spalletti ha subito la prima sconfitta stagionale davanti ai propri tifosi, ko di misura contro la Lazio dell’ex di Sarri. Decide una rete di Matias Vecino nella ripresa con gli azzurri che faticano e non riescono a trovare la rete del pari nel finale.

Nel post partita Luciano Spalletti è apparso comunque abbastanza soddisfatto ed ha commentato la sfida ai microfoni di Dazn: “Abbiamo palleggiato in maniera più sporca di sempre, abbiamo forzato le uscite laterali e dopo averlo fatto non siamo riusciti ad avere il solito gioco. Abbiamo tentato di fare le stesse cose nel secondo tempo con più qualità, abbiamo chiamato i centrocampisti intorno al centrale. Poi nel secondo tempo per quanto riguarda la qualità potevamo fare qualcosa in più, anche sugli esterni c’era la possibilità di fare delle giocate e andare oltre la linea difensiva”.

Il club azzurro ha offerto una prova più deludente del solito, ma ha avuto le sue chance come la traversa nel finale di Osimhen. Anche il nigeriano ha deluso rispetto al solito ed ha fermato la sua striscia di reti in partite consecutive. Sarri ha fermato la capolista e può sorridere per un successo fondamentale in chiave Champions League.

Napoli, le parole di Spalletti nel post partita

Il tecnico ha poi proseguito spiegando la situazione e ha chiarito: “Ci è mancata la solita qualità nel palleggio e nella metà campo per trovare spazio nella metà campo avversaria. Una Lazio così bassa? Me l’aspettavo così, la Lazio ha il suo modo di giocare e spesso ripiega in maniera compatta. Abbiamo scelto in maniera peggiore di sempre, ma comunque ho visto voglia e nessuna presunzione. La Lazio è stata fortunata in occasione della traversa e noi siamo stati un po’ ingenui in occasione del gol. Si fanno i complimenti a Vecino che è un grande calciatore”.

Nonostante il ko il vantaggio del Napoli resta molto alto e il club partenopeo può comunque sognare il terzo scudetto, sempre più vicino. La Lazio si porta al secondo posto e dà un importante successo in chiave Champions League.