“Vedete quella del Napoli…”: la polemica di Sarri spiazza tutti

La Lazio espugna il Maradona e batte il Napoli capolista in Serie A: ha parlato così nel post-partita l’ex Maurizio Sarri dopo la vittoria dei suoi.

Il Napoli è caduto in casa, allo Stadio Diego Armando Maradona, contro la Lazio del suo ex allenatore Maurizio Sarri. E proprio lui ha parlato così ai microfoni di ‘Dazn’, dicendo anche una frase che ha spiazzato tutti. Ecco quale.

La Lazio, quindi, ha ottenuto la vittoria contro il Napoli ed è salita a 48 punti in classifica di Serie A. Superando al momento Inter e Milan a 47 punti, in attesa che entrambe scendano in campo per la 25a giornata.

Subito dopo Spalletti, ha allora parlato così Maurizio Sarri a ‘Dazn’: “Cosa significa questa vittoria? Tre punti importanti contro una grande squadra che sta facendo un campionato a parte. Lazio seconda in classifica? Inutile guardare la classifica in questo momento, vogliamo vincere anche in Conference League martedì”.

Napoli-Lazio, le parole di Sarri: il tecnico biancoceleste ha spiazzato tutti

Ai microfoni di ‘Dazn’, in risposta a Borja Valero e alle dichiarazioni riferite sul suo operato e sui pochi cambi che il tecnico farebbe di volta in volta, Maurizio Sarri ha dichiarato: “Beh, noi nelle ultime tre partite abbiamo utilizzato 21 giocatori. ‘Da qualche anno Sarri non cambia’, dite voi. ‘Non cambiava a Napoli’, ma leggete la panchina del Napoli di adesso e quella che aveva io“.

“Dopo questa stagione – ha continuato il tecnico biancoceleste – se Luciano Spalletti arriva dove sicuramente arriverà, diventerà il re. Vincere è bello da tutte le parti, ma vincere qui è qualcosa di più particolare. Sono contento per Luciano che si toglierà questa soddisfazione. Per noi il problema non è mai stato una singola partita, ma la continuità. Ora ci succede più raramente e speriamo di aver preso la strada giusta”.