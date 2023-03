Napoli-Atalanta, che mazzata: salta il big match

Cambio dell’ultimo minuto in casa dell’Atalanta contro l’Udinese: il titolare si fa male e Gasperini è costretto a correre ai ripari.

Il Napoli si prepara per archiviare il prima possibile la sconfitta casalinga ricevuta contro la Lazio. Alla prossima ospiterà, sempre al Diego Armando Maradona, l’Atalanta che ora è in campo contro l’Udinese. Prima del match però un titolare si è infortunato: ecco di chi si tratta.

Il Napoli alla prossima in Serie A ospiterà in casa l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Dea è ora scesa in campo contro l’Udinese e proverà a riaccorciare le distanze in classifica per agganciare la Champions League della prossima stagione.

Poco prima di scendere in campo per Gian Piero Gasperini si è infortunato un titolarissimo. E ora la sua presenza è a rischio anche per il Napoli. Ecco quindi le ultime su Davide Zappacosta.

Napoli, in attesa dell’Atalanta Spalletti incita i suoi: è arrivato un infortunio nelle file della Dea

Poco prima di scendere in campo, quindi, Gian Piero Gasperini ha dovuto compiere una sostituzione dell’ultimo minuto tra i titolari scelti contro l’Udinese. Per l’Atalanta non c’è infatti Davide Zappacosta che era stato inserito nelle scelte degli undici titolari. L’esterno è stato risparmiato perché nel corso del riscaldamento ha avvertito un problema muscolare.

Nel corso degli esercizi di riscaldamento Zappacosta ha infatti sentito un fastidio all’inguine. Gian Piero Gasperini non ha voluto perciò rischiarlo e al suo posto è stato scelto Matteo Ruggeri. Gasperini ha deciso di tenerlo in panchina e adesso spera che non sia niente di che a livello fisico. Anche e soprattutto perché alla 26^ giornata di Serie A, la prossima, i nerazzurri se la vedranno contro il Napoli di Luciano Spalletti.