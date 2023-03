Napoli-Atalanta, doccia gelata: prima diagnosi e allenatore in crisi

Infortuni importanti prima della partita che vedrà di fronte Napoli ed Atalanta il prossimo weekend. Per uno dei due allenatori ci sono brutte notizie…

L’Atalanta non vive un momento particolarmente brillante. La squadra di Gasperini è andata incontro ad un altro risultato che non è la vittoria. Dopo le due sconfitte consecutive contro Lecce e Milan, dai nerazzurri ci si aspettava una spinta un più anche per arrivare con le giuste credenziali alla sfida di campionato contro il Napoli, match cruciale per entrambe le squadre. Certo, gli azzurri arrivano alla partita con la Dea dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, ma per la squadra bergamasca i problemi sembrano ben più radicati. Soltanto due vittorie nelle ultime otto partite tra campionato e Coppa Italia. Un rendimento preoccupante, soprattutto perchè l’Atalanta ha segnato soltanto tre gol nelle ultime cinque partite, due di questi messi a segno da Hojlund.

Insomma, qualcosa sembra essersi inceppato. I tifosi del Napoli da un lato sperano di poter contare proprio su questo momento poco brillante per la Dea, ma all stesso tempo temono di doversi ritrovare di fronte una squadra con una voglia irrefrenabile di portare punti a casa ed uscire dalla crisi. Molto passerà, dunque, anche dalla struttura mentale con la quale i nerazzurri si presenteranno al match che si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona (seconda partita casalinga consecutiva per il Napoli).

Napoli-Atalanta, le prime diagnosi per Zappacosta e Koopmeiners

Ma al di là della crisi in termini di risultata, in casa Atalanta piove sul bagnato. Si, perché proprio durante la sfida contro l’Udinese c’è stato un doppio infortunio che ha colpito la squadra di Gasperini. Preoccupano le condizioni di Koopmeiners e Zappacosta, entrambi elementi importanti per la compagine nerazzurra. In questi minuti sono arrivate le prime diagnosi per entrambi i giocatori.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb’, infatti, il centrocampista ha riportato un risentimento muscolare al bicipite femorale sinistro. Il tutto verrà ulteriormente analizzato tra domani e lunedì, ma è chiaro che le sue condizioni destano grande preoccupazione. Per Zappacosta – si legge – dovrebbe trattarsi di un fastidio all’inguine ed anche per lui serviranno ulteriori accertamenti nelle prossime ore.