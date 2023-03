Napoli, la sconfitta è più grave del previsto: sorride Mourinho

Più grave del previsto la sconfitta rimediata dal Napoli. A sorpresa può sorridere Mourinho: ecco cosa è accaduto.

Quella di ieri doveva essere l’ennesima serata di festa, durante la quale fare un altro passo concreto verso lo scudetto. Invece, la sfida con la Lazio ha creato più di un problema al Napoli andato incontro alla seconda sconfitta in campionato. Il sogno di vincere il tricolore è ancora vivo, grazie ai 18 punti di vantaggio rispetto all’Inter e al Milan, tuttavia per centrare l’obiettivo gli azzurri dovranno mantenere alta la concentrazione e non dare nulla per scontato. Oggi, poi, è arrivata un’altra brutta notizia che, indirettamente, fa felice José Mourinho.

La formazione Primavera del Napoli, infatti, ha affrontato la Roma nell’ambito della 22esima giornata del campionato. Una trasferta risultata complessa da gestire per la squadra allenata da Mario Frustalupi, travolta 4-0 dai padroni di casa proprio sotto gli occhi del tecnico portoghese presente sugli spalti. La prima rete giallorossa, firmata da Niccolò Pisilli, è arrivata al 28esimo minuto.

Sette minuti più tardi Luigi Cherubini ha firmato il raddoppio, con un tiro dal limite dell’area di rigore su cui il portiere azzurro Valerio Boffelli non ha potuto fare nulla. Prima della fine del primo tempo i capitolini hanno calato il tris. Filippo Missori, nell’occasione, dopo aver rubato palla a Davide Acampa ha dribblato Daniel Hysaj e battuto Boffelli. Nella ripresa, poi, la situazione è peggiorata ulteriormente.

Napoli, ennesima delusione: battuta la Primavera

Il tecnico Frustalupi al 48esimo è stato espulso per proteste mentre al 57 la Roma ha piazzato il quarto gol, con ancora Cherubini. Un successo che consente ai giallorossi di tornare in alto in classifica e portarsi provvisoriamente al secondo posto in attesa delle altre sfide. Il Napoli, invece, resta al terzultimo posto con appena 21 punti frutto di 5 vittorie, 6 pareggi ed 11 sconfitte.

Per il club, quindi, una giornata amara da dimenticare il più velocemente possibile. Adesso il calendario della prima squadra guidata da Luciano Spalletti propone la sfida dell’11 marzo contro l’Atalanta. Poi, il 15, sarà tempo di affrontare ancora l’Eintracht Francoforte e strappare il pass valevole per i quarti di finale di Champions League. La disfatta patita per mano dei biancocelesti andrà smaltita presto. A Spalletti il compito di rilanciare gli azzurri e risolvere le criticità emerse a livello di gioco.