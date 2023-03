“Questo ha fatto sedere la squadra…”: Napoli, la frecciata arriva in diretta

Cosa ha portato alla sconfitta del Napoli contro la Lazio? Arriva la frecciata in diretta, uno dei motivi si cela nella classifica…

Perdere non fa mai piacere, ancor meno quando sei la capolista ed hai ormai assunto una sorta di abitudine a portare a casa il bottino pieno. Ma in casa Napoli c’è grande consapevolezza e tranquillità anche dopo la debacle casalinga patita per mano della Lazio. Maurizio Sarri ha preparato bene la partita contro gli azzurri, riuscendo ad imbrigliare i ragazzi di Spalletti. Un pareggio sarebbe stato un risultato per molti più giusto, ma spesso queste partite vengono risolte proprio dalla capacità che hanno alcuni giocatori di mettere dentro la palla attraverso dei gesti tecnici spesso unici. E cosi ieri ci ha pensato Vecino con un tiro spettacolare ad infilare Alex Meret.

Bene la Lazio, certo, ma il Napoli non si è presentato in campo con lo stesso piglio di sempre. Detto dei meriti della compagine biancoceleste, vanno anche analizzate le mancanze di una squadra che ha sbagliato troppe volte in fase decisione soprattutto nella gestione del pallone, senza dimenticare anche le difficoltà nel trovare linee di passaggio alternative rispetto a quelle chiuse abilmente dalla Lazio. Insomma, si poteva di sicuro fare di più anche se senza il gol di Vecino in molti starebbero parlando di un risultato più che giusto.

Napoli, Del Genio sicuro: la frecciata in diretta

E cosi il giorno si pensa ad analizzare quelle che possono essere stati i problemi di una squadra che ha trovato ieri la sua seconda sconfitta in campionato, la quarta stagionale prendendo in considerazione quella contro la Cremonese in Coppa Italia e contro il Liverpool in Champions League. Il giornalista Paolo Del Genio, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha dato una sua chiave di lettura riguarda la sconfitta di ieri, cercando anche di analizzare quelli che possono essere stati i motivi di un rilassamento in casa azzurra.

“Condizione fisica in calo? Non lo so, il +18 ci ha leggermente fatti sedere su certe cose“, ha detto Del Genio. “Arrivi un centimetro dopo e quel centimetro è quello che non ti porta a fare gol”, ha ancora detto il giornalista. Insomma, qualcosa è mancato per la lunga distanza costruita rispetto alle inseguitrici? Starà al Napoli rialzarsi subito già durante il prossimo match contro l’Atalanta.