“Sarri ha detto…”: Napoli, la sorpresa dopo la sconfitta

Sono tante le opinioni riguardo la prima sconfitta del Napoli in casa in questa stagione, ad opera dell’ex allenatore Maurizio Sarri

Il gol di Matias Vecino ha permesso alla Lazio di espugnare lo stadio Maradona, grazie anche a un errore tecnico in disimpegno di Khvicha Kvaratskhelia. Sono in totale tre le sconfitte del Napoli in questa stagione, oltre a quella coi biancocelesti, a Milano con l’Inter e in Champions con il Liverpool, anche se ininfluente. Maurizio Sarri ha messo in campo una grande squadra, capace di annullare i punti di forza di Spalletti e di pescare il coniglio dal cilinfro nella fase di crescita dei partenopei.

Il Napoli sa bene che si tratta solo di un errore nel lungo percorso che lo porterà alla fine della stagione. Il vantaggio sulle inseguitrici resta consistente. Anche in caso di vittoria di Inter e Milan, rispettivamente contro Lecce e Fiorentina, i punti di vantaggio sarebbero ancora quindici. Da gestire, certo, e perché da incrementare nuovamente già a partire dalla prossima giornata, quando arriverà l’Atalanta al Maradona.

Napoli, le parole di Marolda sulla sconfitta

Francesco Marolda, storica firma del Corriere dello Sport, ha parlato nel corso di ‘Punto Nuovo Show‘, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo: “L’intervento di Kvaratskhelia è sbagliato tecnicamente, facile dirlo dopo, ma va in modo scomposto sul pallone servendo Vecino. Sarri ha detto al campionato come fermare il Napoli. Ovvero snaturandosi con un catenaccio e quindi non giocare alla Sarri. Non bisogna archiviare il passo falso con troppa leggerezza, nonostante il Napoli poteva permetterselo. Se fossi nelle concorrenti non sarei felice di essere ancora a -15”. Parole chiare, che dimostrano il pensiero del giornalista sulla prestazione della Lazio che ha chiuso ogni spazio.

C’è da dire che in ripartenza, la squadra di Maurizio Sarri ha messo in difficoltà il Napoli. Un passo falso dovuto anche a qualche occasione mancata sotto porta, come la traversa di Victor Osimhen e la parata di Provedel su Kim. Il prossimo turno vedrà l’Atalanta arrivare allo stadio Maradona e Spalletti vuole ricominciare a correre.