“Avrei dato 3 a tutti!”: Napoli, sentenza durissima dopo la partita con la Lazio

Una sentenza molto dura per i giocatori del Napoli dopo la sconfitta patita per mano della Lazio. E’ arrivata in diretta ed ha spiazzato i tifosi.

La seconda sconfitta in campionato, la quarta stagionale: il Napoli sembrava non essere più abituato a fronteggiare il chiacchiericcio mediatico che segue ad un risultato negativo. Gli azzurri, va detto, restano ampiamente al comando della classifica di Serie A, senza dimenticare quanto c’è ancora da giocare in Champions League nella sfida di ritorno contro l’Eintracht Francoforte. I punti persi con la Lazio, ovviamente, hanno aperto alle discussioni nei salotti televisivi ma evidentemente anche all’interno dello stesso ambiente azzurro. I tifosi non sono preoccupati ma c’è chi predica grande calma, anche perché nelle ultime settimane il clima in città si è decisamente acceso. Bandiere per strada, qualcuno che ha addirittura già provveduto a tatuare il terzo Scudetto sulla pelle. Troppo presto, considerando che mancano ancora tante partite.

Che anche la squadra di Spalletti si sia lasciata travolgere da questo clima pregno di entusiasmo? E’ possibile, e starà proprio all’allenatore riportare tutti con i piedi per terra. Ci sono ancora tante partite da giocare, tanti punti in palio. Guai a pensare di aver già messo il titolo in tasca. Con la Lazio le cose non sono andate come sperato, ed ora allo Stadio Diego Armando Maradona è attesa l’Atalanta per un altro match molto importante.

Napoli, Del Genio non ha dubbi: sentenza durissima dopo la sconfitta

In queste ore sono tante le analisi che si stanno spendendo proprio in relazione alla sconfitta del Napoli. Tra gli altri anche Paolo Del Genio ha rivelato un dettaglio non da poco sul suo giudizio relativo alla gara giocata dagli azzurri contro la Lazio. “La pagella degli azzurri per Napoli–Lazio non l’ho fatta a caldo, subito dopo la partita volevo mettere 3 a tutti i giocatori”, ha detto il giornalista ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. ”

“Non è possibile che producono quel tipo di partita e non tirano in porta”, ha ancora detto Del Genio. “Non è la storia del Napoli di quest’anno tirare così poco in porta, quindi una tiratina di orecchie – ha confessato il giornalista – perché si sono fatti coinvolgere dal clima ‘è fatta’ e non si sono approcciati bene alla gara”, le sue parole alla radio ufficiale.