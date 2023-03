🏟️ “Non ci consente…”: Ultras, la richiesta a De Laurentiis dopo Napoli-Lazio

Dopo le polemiche per il match Napoli-Lazio, gli Ultras hanno una richiesta da fare ad Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli ha perso il primo match stagionale tra le proprie mura amiche. Gli uomini di Luciano Spalletti, esattamente venerdì sera, hanno infatti dovuto alzare bandiera bianca dinanzi alla Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

La rete decisiva della gara è stata realizzata con una gran botta da fuori da Matias Vecino, bravissimo a sfruttare un maldestro rinvio di testa di Kvaratskhelia. La sconfitta per il il team partenopeo, però, non dovrebbe cambiare nulla per il prosieguo del campionato, visto l’incredibile vantaggio sulle sue dirette inseguitrici.

Ma la gara del Maradona ha portato con sé anche tante polemiche sulla differenza di trattamento nei confronti delle due tifoserie. Ai sostenitori del Napoli, infatti, è stato impedito di portare all’interno dello stadio persino delle bandiere, mentre a quelli della Lazio è stato permesso di tutto. I tifosi biancocelesti, di fatto, hanno lanciato di tutto nei confronti dei loro rivali, tra cui una bomba carta che ha ferito un bambino presente nel settore della Curva A.

Napoli-Lazio, la richiesta del tifo azzurro a De Laurentiis: “Vogliamo accompagnare questa squadra verso lo Scudetto”

Un rappresentante della Curva B, dopo tutte queste polemiche, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Il Roma’: “Se ci fossimo stati noi delle Curve la gara con la Lazio molto probabilmente non l’avremmo persa. Una piccola parte della Curva A e degli Ultras 72 in quello scontro e a questi gruppi, oltre al divieto di trasferta, ha subito un’altra punzione: ovvero l’impedimento di portare bandiere e striscioni negli incontri al Maradona per l’intero mese di febbraio ed anche nell’ultima partita. Mentre i tifosi della Lazio hanno potuto portare di tutto, ferendo anche un ragazzo. Stiamo raccogliendo ogni settimana delle quote per colorare il nostro stadio, ma non è possibile. Quando arriviamo ai cancelli sembra Auschwitz. Vogliamo scrivere la storia assieme a questa squadra. Il Napoli non ci consente di festeggiare ”.

L’intervento del tifoso azzurro poi continua: “Altri gruppi ‘Area Nord’, ‘Area Sud’, ‘Secco Vive’, e ‘Fedayn’ sono rimasti fuori perché il Napoli ha voluto l’obbligatorietà sia della fidelity card che della tessera del tifoso. Cosa mai vista. In questo momento così storico per la nostra città vorremmo avere l’occasione di poter accompagnare la squadra verso lo Scudetto. Vorremmo incontrare De Laurentiis per mezz’ora e spiegargli il desiderio dei gruppi che stanno per vincere un titolo, dopo anni di sacrifici: dal fallimento alla Serie C”.