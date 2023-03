“Chiaramente…”: Napoli, la sentenza di Inzaghi sullo scudetto è netta

La sconfitta del Napoli contro la Lazio riapre la corsa Scudetto? Ecco cosa pensa il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi.

Con la vittoria contro il Lecce l’Inter recupera tre punti sul Napoli sconfitto dalla Lazio. Il distacco tra la prima e la seconda della Serie A è in questo momento 15 punti. Simone Inzaghi ha le idee abbastanza chiare sulla questione Scudetto e sull’ipotesi che la sua squadra possa rientrare nella lotta per il titolo.

“In questi 18 mesi abbiamo fatto cose buonissime.” ha dichiarato Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN dopo il 2-0 contro il Lecce. “Chiaramente, se vediamo la classifica, si poteva fare di più. Prendiamo il meglio da questa partita. Ci sono ancora tante competizioni e tante partite da giocare. Dobbiamo sempre giocare con la massima attenzione e la massima concentrazione come abbiamo fatto ieri.”

Sullo Scudetto come obiettivo dell’Inter e della sua carriera di allenatore: “Lavoriamo ogni giorno con in mente quell’obiettivo. Analizziamo le cose che non vanno e cerchiamo sempre di migliorarci. Giorno dopo giorno. Il domani per noi adesso è lo Spezia. Una partita non certo facile che richiederà grandissima concentrazione. Dobbiamo continuare così e vincere più partite possibili.”

Inzaghi su Lautaro: “Qua da tanti anni e con rendimento costante. Tanti leader in squadra”

Il discorso si sposta poi su Lautaro Martinez, da molti ormai indicato come il principale leader di quest’Inter. Inzaghi però, anche per non caricare troppo il suo attaccante, cerca di tenere bassi i toni: “In questa squadra ci sono tantissimi leader. Lautaro Martinez è uno dei calciatori che è qui da tanti anni e ha sempre tenuto in rendimento costante. E’ un calciatore importante, come lo sono anche i suoi compagni di squadra.”

Infine nel merito della partita: “Il Lecce ha dato fastidio a molti in questa stagione. Noi abbiamo fatto una buonissima partita. Siamo stati intensi e determinati e alla fine abbiamo portato a casa il risultato. Non ci siamo mai disuniti, anche quando nel corso della gara sono capitati alcuni comprensibili momenti di difficoltà.”