🧱 Calciomercato Napoli, Giuntoli gelato: la risposta è inaspettata

Il Napoli domina in campionato e stupisce in Europa. Nonostante ciò la società continua a lavorare sul mercato per il futuro.

Il Napoli di Spalletti è sempre più vicino alla vittoria del terzo storico scudetto. Gli azzurri hanno un vantaggio di ben 15 punti sulla seconda in classifica e la vittoria dello scudetto non appare in bilico. Il club vola anche in Europa e la storica qualificazione ai Quarti di finale in Champions League è anch’essa ad un passo. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli è uno dei protagonisti di tutto ciò.

Il club partenopeo ha rivoluzionato la rosa in estate e, nonostante le critiche, la squadra è andata molto oltre le aspettative. La società ha ceduto alcune dei top del club, abbassando notevolmente il monte ingaggi e ripartendo con tanti giovani. Una scelta che aveva destato critiche sia dai tifosi che dagli addetti ai tifosi, ma il Napoli ha spiazzato tutti, compreso i propri supporter.

La capolista della Serie A ha pescato grandi acquisti per qualità prezzo la scorsa estate e calciatori come il coreano Kim e soprattutto Kvicha Kvaratskhelia hanno spiazzato tutti. Il georgiano è arrivato come uno sconosciuto e sta trascinando la squadra di Luciano Spalletti a suon di gol e assist. Il rapporto tra Cristiano Giuntoli e il patron Aurelio De Laurentiis e il resto dei tifosi ora è più solido che mai e c’è grande fiducia attorno alle scelte della società partenopea. Il Napoli guarda al futuro e sono tanti i nomi sul taccuino del dirigente azzurro.

Napoli, occhio a Baldanzi dell’Empoli

Il club azzurro monitora da diverso tempo il giovane trequartista dell’Empoli Tommaso Baldanzi. Il calciatore è una delle rivelazioni di questa stagione e il giocatore è un pallino di Giuntoli. Il Napoli guarda spesso in casa Empoli, ma le trattative sono tutt’altro che semplici. Secondo l’edizione odierna del Mattino il club toscano ha alzato un autentico muro per blindare il suo piccolo gioiellino. La situazione sarebbe abbastanza chiara.

Secondo il quotidiano il presidente dell’Empoli Corsi vuole tenere il calciatore almeno per un altro anno, una situazione fatta per far incrementare il prezzo del calciatore, sempre più osservato speciale in chiave italiana ed europea. Baldanzi è un opzione intrigante ma l’Empoli fa muro.