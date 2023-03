😕 Napoli, campanello d’allarme per Spalletti: la notizia gela i tifosi

Il Napoli di Luciano Spalletti è reduce da una brutta quanto sorprendente sconfitta in casa contro la Lazio dell’ex tecnico Maurizio Sarri.

Il Napoli capolista è la più grande sorpresa e realtà del campionato italiano di Serie A. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti stanno realizzando una stagione straordinaria ed hanno un ampio vantaggio su tutte le rivali. Nell’ultimo turno di campionato la formazione partenopea ha subito però la prima sconfitta davanti ai propri tifosi, un ko casalingo contro la Lazio dell’ex tecnico partenopeo Maurizio Sarri.

Il club partenopeo ha forcing degli avversari e una grande rete di Matias Vecino ha regalato un 1 a 0 fondamentale in chiave Champions per gli azzurri. Il Napoli conserva comunque un netto vantaggio sulle rivali, ma la sconfitta può sicuramente rappresentare un campanello d’allarme in vista dei prossimi delicati impegni.

La formazione azzurra ospiterà nel prossimo turno l’Atalanta di Giampiero Gasperini, un nuovo big match pochi giorni prima del ritorno di Champions League. La formazione orobica arriverà a Napoli rimaneggiata dopo gli ultimi infortuni ma il club partenopeo necessita della vittoria per non entrare in preoccupanti limbi per il futuro. Il club partenopeo deve fare però i conti con una piccola brutta notizia. L’Inter di Simone Inzaghi ha vinto contro il Lecce e si è riportato al secondo posto in classifica.

Napoli, l’Inter si porta a -15

Nel posticipo pomeridiano della venticinquesima giornata di Serie A l’Inter ha battuto il Lecce, ha blindato il secondo posto e si è portata cosi a quindici punti di distacco dal Napoli. Gli azzurri hanno ancora un super vantaggio sui rivali, ma non possono troppo ‘scherzare con il fuoco’ e l’Inter di Inzaghi si riscatta dopo la sconfitta clamorosa di Bologna. Inzaghi parte subito con i titolarissimi e inserisce Dzeko al posto di Lukaku. I nerazzurri sono però alle prese con le assenze per infortunio sia di Skriniar che di Dimarco.

L’Inter chiude il match con un netto 2 a 0 grazie alle reti (una per tempo) di Mkhytarian e di Lautaro Martinez con i due che sfruttano gli assist, rispettivamente di Barella e Dumfries. Successo importante del club milanese che può sorridere e fare un passo importante in vista della corsa Champions League.