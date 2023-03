Kvaratskhelia, altro che Real Madrid: la confessione dell’agente sul futuro

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione, ma il suo futuro non sarebbe il Real Madrid: a parlarne è un agente

Il Napoli vuole chiudere al più presto il discorso scudetto, soprattutto dopo la sconfitta al Maradona contro la Lazio. Uno 0-1 nato da un errore in disimpegno di Khvicha Kvaratskhelia, che ha involontariamente servito di Vecino per l’unico gol della partita. Una prova comunque positiva dell’attaccante georgiano, che ha creato tanti pericoli alla difesa di Maurizio Sarri. Tra le fila dei partenopei è mancata la solita brillantezza e lucidità e anche un pizzico di fortuna.

Al netto dell’errore con la Lazio, la stagione di Kvaratskhelia resta straordinaria sotto ogni punto di vista. Tante sono le voci che circolano sul suo futuro. Si è parlato dell’interesse del Real Madrid, squadra di cui l’attaccante georgiano è tifoso fin da piccolo e a fine stagione il Napoli dovrà fare delle valutazioni su di lui e Victor Osimhen. Privarsi di entrambi non rientra nei piani di Aurelio De Laurentiis per il futuro del club partenopeo.

Napoli, la rivelazione dell’agente su Kvaratskhelia

Dario Canovi, agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “C’è stata grande alchimia nel Napoli grazie anche al fatto che non fosse favorito e ha potuto lavorare con tranquillità. In estate hanno venduto giocatori importanti e in tanti si sono messi le mani nei capelli. Kvaratskhelia è da Premier League, il mercato più ricco del mondo”. Parole chiare, che analizzano alla perfezione ciò che ha vissuto il club partenopeo negli ultimi mesi. Inoltre, l’attaccante georgiano -che è ambito dal Real Madrid– ha diversi estimatori anche in Inghilterra.

De Laurentiis deve resistere alle offerte per Victor Osimhen proprio dalla Premier League. Le squadre maggiormente interessate sono Manchester United e Chelsea. I Red Devils hanno provato l’affondo l’estate scorsa, ma con Cristiano Ronaldo in squadra non potevano permettersi ulteriori investimenti. Todd Boehly, invece, dopo oltre 600 milioni spesi sul mercato ha ancora problemi di gol e vuole risolverli al più presto con l’attaccante nigeriano. E la Premier lotterà anche per avere Kvaratskhelia.