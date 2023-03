Napoli, buone notizie da Genova: gongola anche Giuntoli

Il Napoli inizia a pensare a scollars di dosso la delusione post-sconfitta con la Lazio, e dagli altri campi giungono alcune buone notizie.

Niente partite oggi per il Napoli, che deve smaltire la delusione per la sconfitta di venerdì sera contro la Lazio. La prima sconfitta stagionale tra le mura amiche ha lasciato un brutto segno sui ragazzi di Spalletti, che ora devono mettersi alle spalle il risultato e pensare alla prossima partita. Nel frattempo, però, qualche buona notizia arriva da altri campi, anche se non riguarda direttamente la corsa scudetto.

Deve pensare al futuro, il Napoli, in campo e fuori. Sabato prossimo i partenopei scenderanno in campo contro l’Atalanta di Gasperini, di nuovo al Maradona. La squadra bergamasca non sta vivendo un bel momento, e dopo due sconfitte consecutive con Lecce e Milan oggi ha fatto solo 0-0 contro l’Udinese. Inoltre, la Dea affronterà il Napoli con molte assenze pesanti.

Agli infortunati già noti (Scalvini, Palomino, Hateboer e Zapata) si è aggiunto oggi Koopmeiners, uscito acciaccato dal match con l’Udinese, e pure Zappacosta non è al meglio. Ma nel frattempo il Napoli pensa anche al futuro più a lungo termine, e da Genova arrivano buone notizie su uno dei giovani in prestito: Alessandro Zanoli.

Il Napoli sorride: Zanoli bene con la Samp

Solo 0-0 per i doriani, ultimi in classifica, oggi nel delicato scontro diretto con la Salernitana. Ma tra i migliori in campo c’è stato Zanoli, il 22enne terzino destro arrivato a gennaio in prestito dal Napoli. Il difensore, arrivato in azzurro nel 2018 dalle giovanili del Carpi, ha trovato pochissimo spazio nel girone d’andata, ed è così stato scambiato con l’esperto Bereszynski, ora al Napoli in qualità di vice Di Lorenzo.

Seconda partita consecutiva da titolare per 90 minuti, per il ragazzo della Sampdoria, che sembra aver ormai convinto Stankovic. Inizio un po’ titubante, lasciandosi sfuggire Candreva, poi neutralizzato da Audero; poi Zanoli migliora, e chiude con un’ottima partita. 6.5 il suo voto in pagella, secondo ‘TMW’: uno dei pochi sopra la sufficienza tra tutti i giocatori in campo oggi. Buone notizie per il futuro del Napoli sulla fascia destra.