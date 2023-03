“Salta la partita”: Napoli-Atalanta, arriva la doccia gelata

Il Napoli deve subito rialzare la testa dopo la sconfitta contro la Lazio: sabato prossimo al Maradona arriva infatti l’Atalanta di Gasperini.

È suonato un campanello d’allarme per Spalletti, venerdì sera al Maradona contro la Lazio. La prima sconfitta in casa della stagione ha messo in luce per la prima volta i punti deboli del club partenopeo, che ora deve rialzare la testa. Anche perché sabato prossimo ci sarà un’altra sfida non semplice, di nuovo in casa contro l’Atalanta: un avversario di certo non facile.

I bergamaschi sono da anni una delle squadre più temibili in Serie A, e la rivalità col Napoli è da sempre molto forte. In più, la Dea vorrà “vendicare” la sconfitta interna del match d’andata del 5 novembre, con una rimonta firmata da Osimhen ed Elmas. Attualmente, l’Atalanta occupa la sesta posizione in classifica, anche se finora ha avuto un rendimento altalenante in Serie A.

I bergamaschi non vincono infatti dall’11 febbraio all’Olimpico contro la Lazio, e contro il Napoli vorranno ribaltare il trend negativo. Nelle ultime tre giornate hanno perso contro Lecce e Milan, e quest’oggi hanno ottenuto uno scialbo pareggio contro l’Udinese. Per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini la situazione non è quindi ideale, e si aggiunge ora un nuovo problema.

Atalanta senza Koopmeiners contro il Napoli: è ufficiale

Brutte notizie per Gasperini, infatti: oggi contro l’Udinese si è infortunato il regista olandese Teun Koopmeiners, e gli esami strumentali hanno dato un esito negativo. Il giocatore ex AZ Alkmaar ha riportato una lesione di primo grado della giunzione muscolo/tendinea del bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero saranno valutati correttamente nei prossimi giorni, ma intanto è sicuro che non ci sarà sabato contro il Napoli.

L’Atalanta arriverà al Maradona, quindi, senza uno dei suoi giocatori più importanti, autore già di 6 gol e 3 assist in questa stagione. Un infortunio che si aggiunge alla lista della Dea, che infatti contro il Napoli non avrà nemmeno Scalvini e Palomino, oltre ai noti assenti Hateboer e Zapata. Gasperini rischia inoltre di dover rinunciare anche a Zappacosta, vittima di una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo destro.