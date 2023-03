Napoli, che sgambetto di De Zerbi sul mercato: farà infuriare Giuntoli

Cristiano Giuntoli deve stare attento. Roberto De Zerbi è pronto a tirare un brutto scherzo al Napoli verso la prossima sessione di calciomercato.

In casa Napoli tutti si augurano che quella contro la Lazio possa essere stata una sconfitta paragonabile ad un classico incidente di percorso, e nient’altro. Si, perchè la sfida del Maradona ha certificato quanto il risultato potesse anche attestarsi sul pareggio senza sconvolgere nessuno. Eppure, a risolvere il match di ha pensato Vecino che ha trovato un gran gol riuscendo così a decidere la partita. La prossima sfida contro l’Atalanta sarà cruciale per gli azzurri, anche perchè bisognerà prontamente lasciarsi alle spalle la debacle casalinga contro la compagine capitolina.

Luciano Spalletti ha un compito molto importante in questa fase della stagione, ovvero quello di tenere la squadra con i piedi saldamente piantati a terra. Guai a pensare di aver già intascato qualsiasi titolo, serve anzi tenere i nervi saldi e pensare partita dopo partita. Che la sconfitta contro la Lazio sia figlia proprio di un condizionamento legato al grande entusiasmo che si respira i città? E’ possibile, ed è questo il motivo per il quale già contro la Dea servirà darà un segnale molto chiaro a tutta la piazza cosi come alle inseguitrici.

Napoli, si guarda al futuro: lo sgambetto di De Zerbi sul mercato…

Mentre concentrata e focus sul prossimo impegno che sarà ancora allo Stadio Diego Armando Maradona. Questo per quanto riguarda la squadra, mentre il club è già proiettato al futuro. Cristiano Giuntoli ha gli occhi aperti su tutto il mercato internazionale, ed è questo il motivo per il quale cominciano a spuntare anche dei nomi per il futuro. Uno di questi arriva dalla Turchia e porta il nome di Ferdi Kadioglu, centrocampista del Fenerbahce che avrebbe impressionato il direttore sportivo azzurro.

Gia la scorsa estate con il club turco si è chiuso un affare importante come quello di Kim Min-Jae, ed è per questo che il Napoli vuole tenere il canale aperto. Eppure, secondo quanto riportato dal portale ‘Fanatik’, ci sarebbe un allenatore italiano pronto a tirare uno sgambetto agli azzurri. Roberto De Zerbi, infatti, avrebbe messo nel mirino Kadioglu e vorrebbe portarlo al suo Brighton. Una notizia che ovviamente preoccupa Giuntoli in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.