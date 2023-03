Napoli, mossa a sorpresa per l’Eintracht: Spalletti pensa al triplo cambio

Luciano Spalletti, dopo la gara persa dal suo Napoli contro la Lazio, ha in mente di effettuare un triplo cambio per il match con l’Atalanta.

Dopo la vittoria di una settiman fa al Castellani contro l’Empoli di Paolo Zanetti, il Napoli di Luciano Spalletti è caduto per la prima volta in casa. I partenopei, infatti, venerdì scorso hanno perso allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio di Maurizio Sarri, la quale ha vinto con la rete realizzata da Matias Vecino con una gran conclusione dal limite dell’area.

Per il Napoli, fortunatamente, il ko contro i capitolini dovrebbe rappresentare solo un incidente di percorso. I partenopei, visto il grandissimo margine sulle proprie inseguitrici, hanno infatti il lusso di potersi gestire. Tuttavia, la sconfitta subita contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri non deve essere sottovalutata.

Anche perché sabato prossimo c’è in programma allo Stadio Diego Armando Maradona un’altra gara molto difficile. Il Napoli, infatti, ospiterà a Fuorigrotta l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Quest’ultima arriverà al match contro i campani dal pareggio casalingo di ieri contro l’Udinese di Andrea Sottil. Proprio per il match contro i nerazzurri, Luciano Spalletti ha in mente di cambiare qualche cosa.

Napoli, Luciano Spalletti pensa di cambiare tre giocatori per il match con l’Atalanta: Elmas, Ndombele e Politano saranno titolari

Secondo quanto riportato dal quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’, infatti, il tecnico toscano per la gara di sabato prossimo contro l’Atalanta di Gasperini ha l’intenzione di cambiare tre giocatori rispetto al match perso contro la Lazio di Maurizio Sarri. Dal primo minuto contro i bergamaschi, di fatto, dovrebbero giocare i vari Politano, Elmas e Ndombele .

Questi tre calciatori dovrebbero prendere il posto di Lozano, Zielinski e Frank Anguissa, i quali dovrebbero riposare in vista del ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner. Il Napoli parte sicuramente in vantaggio rispetto ai tedeschi, visto il risultato di 0-2 rimediato in Germania nel match di andata, ma il discorso qualificazioni ai quarti finale non è ancora comunque del tutto chiuso.