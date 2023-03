Napoli, Spalletti col fiato sospeso: la notizia inaspettata

Mentre il Napoli pensa ad archiviare quanto prima la sconfitta subita contro la Lazio, arrivano novità su un recupero in particolare: le ultime.

Il Napoli è già al lavoro, con Luciano Spalletti, per archiviare quanto prima la sconfitta subita al Diego Armando Maradona contro la Lazio. Il distacco dalle rivali resta comunque netto, ma l’obiettivo è che questo passo falso non lasci scorie. Nel frattempo stanno arrivando novità anche sulle condizioni dei calciatori. Le ultime novità su un profilo in particolare.

Luciano Spalletti sta già pensando, quindi, ai prossimi impegni da dover affrontare tra Serie A e Champions League. Sabato prossimo gli azzurri ospiteranno in casa l’Atalanta. Dopodiché tornerà appunto la Champions con la gara di ritorno contro l’Eintracht, da giocare sempre al Maradona.

Il tecnico partenopeo dovrà perciò centellinare le forze e pensare a un turnover mirato per evitare di mettere i suoi sotto sforzo. In questo senso, questa mattina, sono arrivate anche novità importanti in merito a un recupero in particolare. Quello di Giacomo Raspadori, fermo ai per un infortunio alla coscia dal 14 febbraio.

Napoli, le ultime in merito al recupero di Raspadori

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, quindi, per rivedere Giacomo Raspadori nella lista dei convocati, ci sarà bisogno di due/tre settimane ancora. L’infortunio alla coscia ha messo ko l’ex Sassuolo che sta continuando il lavoro stabilito in accordo con lo staff medico del club.

Come si legge sull’edizione odierna del quotidiano sportivo: “Raspadori è ancora fermo ai box e ne avrà per altre due o tre settimane almeno: di sicuro, anche lui potrà essere un’arma importante per la ripartenza azzurra visto che nel finale di stagione ci sarà bisogno di forze fresche”. Ma una cosa è certa perché da come si legge: “Giacomino, che ha trovato spazio essenzialmente quando è stato assente Osimhen, ha tanta voglia di alzarsi sui pedali per la volata scudetto”.