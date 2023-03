😨 “150 milioni”: mercato Napoli, l’annuncio fa tremare i tifosi

Una cifra a dir poco folle che però potrebbe far vacillare De Laurentiis. I tifosi del Napoli tremano e sperano che non accada.

La sconfitta contro la Lazio ha interrotto la serie positiva del Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti conservano comunque un buon margine di vantaggio sull’Inter seconda in classifica. Una gara che ha visto i partenopei alzare bandiera bianca al cospetto di una Lazio ordinata che ha messo in scena la partita perfetta.

Cosa che non è riuscita agli uomini di Spalletti che, a differenza degli biancocelesti, non hanno trovato la rete. A fare notizia è quindi anche la domenica a reti bianche del Napoli, con Victor Osimhen, che ci aveva abituato a segnare praticamente da ogni posizione e in ogni modo, a secco. Ciò comunque non sposta di un millimetro il suo valore e, purtroppo per i tifosi del Napoli, anche l’interesse che le big d’Europa stanno mostrando nei suoi confronti.

La cifra secondo la quale, stando a quanto riporta il giornalista Ciro Venerato, il Napoli inizierà a prendere in considerazione un’eventuale cessione è di quelle monstre. “150 milioni!” ha riportato Venerato durante la trasmissione Terzo Tempo su Tele A. “Questa è la cifra che De Laurentiis ha in mente come base d’asta. La valutazione da parte del presidente è questa, poi si vedrà.”

Napoli, Osimhen e il desiderio della Premier: gli azzurri però pronti a trattenerlo

Venerato fa una panoramica della situazione del Napoli e suipossibili sbocchi riguardanti Victor Osimhen: “L’anno prossimo il Napoli abbasserà ulteriormente il tetto degli stipendi, passando da 3,5 milioni a 2,5. Per quanto riguarda Osimhen, mi sembra di capire che il Napoli sia disponibile a fare un sacrificio importante, ma il calciatore potrebbe valutare altre offerte a giugno.”

Per il giornalista della RAI il richiamo della Premier League potrebbe essere troppo invitante per il calciatore nigeriano: “È difficile dire no alla Premier League o al Paris Saint Germain. Però personalmente credo che Osimhen sia più propenso ad optare per la Premier League, che resta il campionato al momento più bello e competitivo del mondo.”