😱 “Un folle”: sconfitta Napoli, la strigliata è totale

Dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio di Maurizio Sarri arriva il parere polemico del noto giornalista sportivo.

La sconfitta rimediata dal Napoli contro la Lazio è la seconda stagionale in campionato dopo quella con l’Inter. Se aggiungiamo anche le coppe solo Liverpool e, dopo i calci di rigore, la Cremonese sono riusciti a fermare gli azzurri di Luciano Spalletti. Numeri importantissimi. Ma proprio perché importantissimi impongono una riflessione circa il ko con la Lazio.

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni non le manda certo a dire. “La sconfitta contro la Lazio non ha certo ridimensionato gli azzurri.” ha dichiarato ai microfoni di OttoChannel. “La Lazio ha fatto una gara perfetta dal punto di vista difensivo e poi ha trovato il gol con Vecino da fuori area. Poi certo, anche il Napoli non ha fatto molto. Ha palleggiato molto in difesa ed alcuni calciatori che di solito fanno la differenza erano un po’ in ombra.”

Nessun allarmismo comunque: “Solo un folle poteva pensare che il Napoli le vincesse tutte. Non sarebbe stato possibile. In una stagione lunga capitano partite che puoi sbagliare. Di solito ci sono 5-6 partite in cui puoi permetterti di sbagliare. Con la Lazio il Napoli è stato un po’ sottotono, tutto qui. Non è successo niente di particolarmente drammatico.”

Napoli, Zazzaroni si sbilancia: “Non credo che Spalletti faccia grandi cambiamenti”

Il timore in casa Napoli è che dopo il match contro la Lazio anche contro l’Atalanta gli azzurri possano non giocare al meglio. “Certo, se dopo la Lazio perdi anche contro l’Atalanta suonerebbe un campanello d’allarme.” precisa Zazzaroni. “Ma si tratterebbe di un’allarme sulla condizione non sul gioco. Contro la Lazio non era il solito Napoli, ma diamo meriti a Sarri che ha preparato una gara perfetta. Questa sconfitta sono convinto che farà bene al Napoli.”

Niente drammi e soprattutto niente stravolgimenti: “Non credo che Spalletti faccia chi sa quali stravolgimenti. Alla fine la sua impostazione è più o meno quella: 8 fissi e 3 co-titolari che ruotano a seconda della partita. Se poi vogliamo trovare una mancanza, secondo me con la Lazio è mancato Mario Rui, un calciatore che, in questo momento, è fondamentale per il Napoli.”