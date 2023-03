“Ci sono modi e modi…”: Napoli-ultras, l’annuncio di De Laurentiis fa chiarezza

Aurelio De Laurentiis fa chiarezza sul tifo organizzato e la gestione dello ‘Stadio Diego Armando Maradona’ rispetto alle regole vigenti.

Al dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, presso la sede di Santa Maria Capua Vetere, si è tenuto quest’oggi un convegno importante, dal titolo ‘Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi’. Tra i vari ospiti di rilievo presenti, c’erano Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e il numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Il presidente della FIGC si è espresso a lungo sulla necessità di una riforma del calcio inteso come industria e sulla necessità anche di iniziative che possano migliorare le infrastrutture, in questo caso ha annunciato che l’Italia si candiderà per ospitare gli Europei del 2032.

La parola è poi passata al patron del Napoli. Quando accaduto in Napoli-Lazio non ha per niente scalfito le idee di De Laurentiis e della squadra, in piena camminata rapida verso la vittoria del campionato a fine stagione. Anzi il patron non si pone limiti e fra scudetto e Champions League, “mi auguro entrambe”. Risponde con convinzione.

Napoli, De Laurentiis sul tifo e lo stadio: “Facciamo le cose serie”

Napoli-Lazio è stata al centro dei discorsi degli ultimi giorni non tanto per il risultato, che non ha comunque turbato l’equilibrio in classifica degli azzurri, bensì per quanto accaduto sugli spalti. I tifosi della Lazio con bandiere e cori hanno fatto sentire la loro presenza anche in modo deplorevole, a causa della discriminazione territoriale. In più dagli spalti hanno lanciato fumogeni e affini. I sostenitori del Napoli, dovendosi attendere alle restrizioni del regolamento d’uso, sono rimasti per lo più in silenzio, manifestando poco intensamente la passione per i loro colori.

Sull’argomento Aurelio De Laurentiis ha dichiarato seccamente: “Al termine della sfida sono stati arrestati molti tifosi della Lazio per spaccio di droga. Io non permetto di entrare i fumogeni e i petardi ai nostri, poi quelli della Lazio non so come li hanno fatti entrare. Hanno mandato all’ospedale un bambino. C’è modo e modo di sostenere la squadra. In Inghilterra per due anni hanno smontato gli stadi e allontanato gli hooligans. Hanno riempito le strutture di famiglie. Noi invece facciamo alzare i bambini, dicendo che il posto è il loro e devono andare via. È diseducativo. Dal Questore so che hanno daspato uno per droga, uno per una pistola carica poi altri per scavalcamenti, per rubare i posti. Così non ci si comporta, dobbiamo riportare la legalità”.