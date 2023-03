Napoli, annuncio a sorpresa di De Laurentiis: il patron ha deciso!

E’ arrivato l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis. Lo aspettavano anche i tifosi del Napoli, adesso è tutto chiaro!

Mancano ancora diverse partite al termine della stagione ma l’entusiasmo in casa Napoli è davvero palpabile. La squadra azzurra sta vivendo una delle annate più importanti dell’era De Laurentiis, e la speranza di tutta la piazza è quella di poter chiudere con la vittoria dello Scudetto, sogno che la città cova ormai da più di 30 anni. L’obiettivo sembra vicino, al netto si quelle che sono le tante partite ancora da giocare. Da dietro le inseguitrici tentennano: il Milan non ha approfittato della sconfitta degli azzurri patita per mano della Lazio, cadendo all’Artemio Franchi di Firenze. Meglio ha fatto l’Inter, che invece si è portata alla vittoria contro il Lecce.

Insomma, questa stagione ha ancora tanto da raccontare. Se la gode il presidente Aurelio De Laurentiis, oggi presente al convegno “Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi”, presso il dipartimento di giurisprudenza ‘Università Luigi Vanvitelli’ di Santa Maria Capua Vetere. A presenziare all’evento anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina ed il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. Proprio il patron azzurro si è lasciato andare a delle dichiarazioni molto particolari, riguardo il futuro del Napoli ma anche del Bari, altra squadra di proprietà della famiglia De Laurentiis.

Napoli, l’annuncio di De Laurentiis sul futuro del Bari

Il tema delle multiproprietà è caldo per la famiglia De Laurentiis. In vista di una possibile promozione della squadra pugliese in Serie A si è accesa spesso la discussione su cosa avrebbe fatto la proprietà. E proprio oggi, in occasione del convegno, Aurelio De Laurentiis ha chiarito una volta per tutta la questione con un annuncio molto importante. “Io lotto per equiparare il sud al nord, non a caso sono proprietario del Bari”, ha esordito De Laurentiis parlando proprio della società pugliese.

“Mi chiedono cosa accadrà se sale in A? Lo cederemo a chi ci darà la garanzia di chi sa gestire un’opera di ingegno”, ha annunciato il patron. Insomma, la famiglia lascerà andare la società biancorossa qualora dovesse effettivamente conquistare la promozione nella massima divisione. “Abbiamo investito più di 100 milioni e non voglio lasciarle in mani stupide”, ha ancora detto il presidente del Napoli. Parole chiare che evidentemente i tifosi aspettano anche per capire cosa sarebbe successo in caso di effettiva promozione.