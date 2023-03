“Fate silenzio!”: De Laurentiis sbotta durante la conferenza, il siparietto

Il presidente Aurelio De Laurentiis si espone in conferenza stampa e dà vita a un inatteso siparietto con gli studenti presenti all’Università di Santa Maria Capua Vetere.

La settimana del Napoli è iniziata con il presidente Aurelio De Laurentiis insieme a Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere. I due sono intervenuti in occasione dell’incontro/convegno dal titolo “Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi”.

A lungo si è espresso il presidente della Federazione, il quale ha parlato anche dei progetti a lungo e breve termine che intende realizzare per restituire prestigio internazionale all’Italia come causa europea e mondiale del calcio. Sfortunatamente gli ultimi risultati, fatta eccezione per la trionfale vittoria a Euro2020, non sono stati rassicuranti ma il progetto tecnico, capitanato dal Ct Roberto Mancini, fa ben sperare per l’avvenire.

“Stiamo lavorando a Roma per portare Euro 2032 in Italia. Sarà uno dei modi per risolvere uno dei grandi problemi del calcio, ovvero quello delle infrastrutture. Cerchiamo di unire il mondo del calcio, che di per sé è chiuso ed autoreferenziale. Questo processo di contaminazione col mondo accademico non può che far bene”, ha esordito Gabriele Gravina.

De Laurentiis com Gravina all’Università: siparietto con gli alunni presenti

Il suo discorso è stato improntato alla correttezza da mantenere da parte dei dirigenti anche sul fronte bilanci e alla necessità di adattare l’universo calcistico alle esigenze della vita comune. Un dialogo interessante, accompagnato da un siparietto divertente, che ha visto protagonista anche Aurelio De Laurentiis.

Non appena il presidente della FIGC ha preso parola, infatti, c’era ancora della confusione in aula. D’altronde sono stati tantissimi i ragazzi giunti per ascoltare il numero uno del calcio italiano, ma anche in attesa delle considerazioni di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli in rampa di lancio per la vittoria del campionato. Proprio il presidente azzurro è intervenuto per invitare al silenzio, dicendo: “Sta parlando la massima autorità del calcio, se non siete interessati andate via. Fate silenzio!”. In tono in parte anche simpatico ma sicuramente autorevole verso gli alunni presenti.