Napoli, De Laurentiis ha deciso: novità sul futuro di Spalletti

Il Napoli pianifica le prossime mosse di mercato ed emergono nuove indiscrezioni relative al futuro del tecnico Spalletti.

Il Napoli ha cominciato a muoversi in vista della stagione 2023/24. La rosa, in questi mesi, ha dato dimostrazione di essere competitiva ai livelli più alti dominando sia in Italia che in Europa. Il direttore Cristiano Giuntoli, in ogni caso, non intende cullarsi sugli allori e proverà a portare alla corte di Luciano Spalletti ulteriori elementi di qualità. L’obiettivo, in particolare, è quello di potenziare tutti i reparti.

In porta ad esempio piace molto Gugliemo Vicario, divenuto ormai uno dei migliori interpreti nel proprio ruolo. A gennaio il suo nome era finito nel mirino del Bayern Monaco alla ricerca di un sostituto dell’infortunato Manuel Neuer ma poi la scelta, per questioni economiche, è caduta su Yann Sommer. L’Empoli, a giugno, lo lascerà andare a patto di ottenere una cifra non inferiore ai 20 milioni. Un ammontare alla portata degli azzurri i quali, nelle prossime settimane, valuteranno la posizione di Alex Meret che ha diversi estimatori in Premier League.

Per quanto riguarda la difesa, invece, i riflettori sono puntati su Evan N’Dicka la cui esperienza all’Eintracht Francoforte terminerà tra 3 mesi. I tentativi fatti dal club per convincerlo a restare ancora si sono rivelati vani, con il giocatore intenzionato a mettersi alla prova in altri contesti. Prenderlo non si preannuncia facile, alla luce della folta concorrenza composta dal Barcellona e dal Betis, ma un tentativo verrà di certo fatto. I colpi in canna sono diversi, ma non finisce qua. Il club, infatti, si è attivato per blindare Spalletti.

Napoli, novità sul futuro di Spalletti

Il tecnico, in questi mesi, ha assemblato un’orchestra perfetta conferendo alla propria squadra una precisa identità di gioco e valorizzando la maggior parte dei calciatori a disposizione. È il caso di Stanislav Lobotka, cresciuto in maniera esponenziale rispetto al passato. Il risultato è un Napoli stellare, capace di conquistare risultati ben al di là di ogni più rosea aspettativa estiva e far svanire le preoccupazioni iniziali dei tifosi.

Ecco perché, stando a quanto confermato nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’, il presidente Aurelio De Laurentiis estenderà il contratto del mister originario di Certaldo fino al 2024. I contatti, scattati di recente, sono destinati ad intensificarsi a stretto giro di posta. Il nuovo matrimonio è all’orizzonte. Il popolo azzurro ha un altro motivo per sorridere ed esultare.