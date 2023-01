“E’ tornato!”: Insigne spiazza i napoletani, ecco “l’annuncio” sui social

Lorenzo Insigne lancia un “annuncio”. Il tutto arriva attraverso il suo canale Instagram, cosa ne penseranno i tifosi del Napoli?

L’addio di Lorenzo Insigne ha fatto male a tanti tifosi del Napoli ormai affezionati ad un capitano che per diversi anni ha indossato quella fascia che pesa, tantissimo. Eppure, il talento di Frattamaggiore negli anni ha voluto fortemente mettersi sulle spalle tutte quelle responsabilità che pesano ancora di più quando vanno a cadere su un ragazzo napoletano. Ad oggi, però, Insigne si guarda indietro con il sorriso: certo, lo Scudetto non è arrivato (ed oggi il Napoli corre proprio per quello), ma l’ex numero 24 azzurro si è tolto grandi soddisfazioni.

Poi l’occasione della vita, quella di un contratto importante che ti porta ad andare dall’altra parte del mondo. Sono chiamate che potrebbero anche non arrivare mai, ed ecco perchè Lorenzo Insigne senza troppi indugi ha deciso di sposare la causa del Toronto. Un campionato, l’MLS, in costante evoluzione ormai da anni, e che cerca costantemente di portare al proprio interno campioni della portata di Lorenzo.

Come lui, tra l’altro, anche Domenico Criscito ha accettato la proposta del club canadese, salvo poi fare ritorno in Italia una volta terminato il campionato americano. Senza dimenticare, poi, anche Federico Bernardeschi, che proprio col Toronto ha cercato grande riscatto dopo gli anni altalenanti alla Juventus.

Insigne, il tiro a giro e quel messaggio sui social…

In queste ore, tra l’altro, c’è stato l’annuncio di un altro italiano approdato proprio al Toronto: si tratta di Raoul Petretta, arrivato in Canada proprio per prendere il posto di Criscito. Italiano con la cittadinanza tedesca, Peretta vanta anche presenza in Champions League con la maglia del Basilea. Insomma, un colpo molto curioso per la squadra dell’MLS.

Insigne, intanto, non ha mai smesso di ricordare Napoli anche attraverso i suoi canali social. In queste ore l’ex capitano azzurro ha postato un video dove viene ripreso durante il suo classico tiro, quello che l’ha reso famoso con la maglia del Napoli cosi come quella dell’Italia. “O tir aggir is back!”, scrive Insigne sui social. Un messaggio in napoletano, che ovviamente spiazza anche gli stessi napoletani che ancora seguono Lorenzo su Instagram. Un misto tra napoletano ed inglese, con tanto di immagini anche pregne di malinconia, con quel tiro che ha fatto esultare lo stadio Diego Armando Maradona tante volte.