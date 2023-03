💣 Mercato Napoli, affare da 30 milioni: Giuntoli ha deciso

Il Napoli pensa già al mercato, in attesa di reagire contro l’Atalanta: arriva la decisione di Giuntoli sull’affare da 30 milioni di euro, i dettagli

Non è mai facile digerire una sconfitta come quella maturata contro la Lazio. Non è facile neanche per il Napoli capolista, che ha ancora quindici punti di distacco sulle inseguitrici, seppure il passo falso compiuto contro l’ex Maurizio Sarri. Adesso la formazione di Luciano Spalletti è chiamata a reagire prontamente ed è chiamata a farlo nella prossima complicata gara di campionato. Sabato alle 18.00 arriverà l’Atalanta di Gasperini al Maradona, per un crash-test subito importante per gli azzurri.

Tornare a vincere e tornare a farlo con autorevolezza scaccerebbe subito via i timidi dubbi sollevatisi sull’incombente primavera del Napoli. Nessuna crepa o tentennamento del gigante azzurro, che dal canto suo non vede l’ora di mostrare nuovamente i denti in campo. Nel mentre la dirigenza partenopea guarda già con ottimismo alla prossima stagione e alla prossima sessione sul mercato. Un paio di questioni andranno risolte ben prima dell’apertura della campagna acquisti estiva, con il DS Cristiano Giuntoli che ha già deciso il da farsi in vista di giugno.

Calciomercato Napoli, la decisione di Giuntoli è pronta ad arrivare: stabilito il piano, i dettagli

Dopotutto, il direttore sportivo del Napoli dovrà gestire il futuro dei suoi gioielli. E anche di chi come Tanguy Ndombele è in prestito da altri lidi. Il centrocampista è di proprietà del Tottenham, con il quale è stato già pattuito un diritto di riscatto intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra importante, forse anche troppo considerato il reale impatto dell’ex Lione con la maglia azzurra.

Come riporta l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, però, Giuntoli avrebbe già deciso il da farsi per il futuro di Ndombele. Si proverà a chiedere uno sconto ragionevole al Tottenham, senza andare a svenarsi sul suo cartellino. La speranza del DS napoletano è di ricavare un altro affare come fu quello di Anguissa, anche se le premesse appaiono diverse. Tra gli ostacoli ci sarebbe anche il pesante ingaggio dello stesso Ndombele.