😍 Napoli, la città è in subbuglio: tifosi in festa, accadrà questo mese

Nonostante la sconfitta del Napoli di Luciano Spalletti contro la Lazio di Maurizio Sarri, nella città partenopea c’è tantissimo entusiasmo.

Dopo aver vinto per due mesi consecutivi, il Napoli di Luciano Spalletti è caduto venerdì scorso contro la Lazio di Maurizio Sarri. I partenopei, infatti, hanno dovuto alzare bandiera bianca dinanzi al bellissimo gol realizzato da Matias Vecino nel corso della seconda frazione di gara.Â

Il Napoli, a differenza delle altre gare, contro la Lazio non è riuscito ad essere veloce nel giro palla. Anche perché gli uomini di Maurizio Sarri sono stati bravissimi a chiudere ogni linea di passaggio. Tuttavia, vista la traversa di Victor Osimhen e la gran parata di Provedel su Kim Min-Jae, i partenopei non avrebbero rubato nulla se fossero riusciti a pareggiare il gol siglato da Matias Vecino.Â

Anche i tifosi azzurri hanno ‘accettato’ il ko subito dalla loro squadra del cuore contro la Lazio, visti gli applausi dell’intero Stadio Diego Armando Maradona una volta terminata la partita di venerdì sera. La grandissima stagione del Napoli, di fatto, non può essere macchiata da un ‘semplice’ incidente di percorso. Tuttavia, oltre che per la classifica degli uomini di Luciano Spalletti, la città partenopea sta mostrando il suo entusiasmo anche per un altro evento sportivo.

Napoli, è corsa al biglietto per la gara al Maradona tra l’Italia e l’Inghilterra:

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, la vendita per la gara del prossimo 23 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona tra l’Italia di Roberto Mancini e l’Inghilterra di Gareth Southgate ha già registrato 20mila biglietti venduti.Â

Questa gara, oltre al fatto di essere un’ulteriore rivincita della finale dell’Europeo vinta dagli azzurri, è molto importante anche per un altro motivo ben preciso. La Nazionale guidata da Roberto Mancini, infatti, giocherà  la prima giornata del girone C delle qualificazioni ad Euro 2024, il quale si terrà in Germania.Â