🤝 Napoli, ora manca poco: la doppia notizia manda Spalletti in estasi

Il Napoli viaggia a gonfie vele verso il terzo storico scudetto. Oltre a questo la società pianifica alcune situazioni per il futuro.

Nell’ultimo turno di campionato il Napoli di Spalletti è clamorosamente caduto al Maradona ed ha subito la prima sconfitta casalinga in campionato. Gli azzurri hanno perso contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, decisiva la rete ai fini del risultato di Matias Vecino. Nonostante ciò la capolista ha un vantaggio molto importanti su tutte le rivali, addirittura quindici punti sulla seconda.

I numeri in Italia ed in Europa della formazione di Spalletti sono eccezionali e sono per certi versi sorprendenti. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha rivoluzionato la rosa in estate e nonostante ciò ha formato una formazione di assoluto spessore. Nel club partenopeo non ci sono però solo Kvicha Kvaratskhelia o Victor Osimhen.

La capolista ha numeri spaventosi soprattutto grazie ai suoi gioielli, ma ci sono diversi calciatori che stanno andando oltre ogni aspettativa, anche e soprattutto grazie a Luciano Spalletti. Il tecnico ha rilanciato calciatori che in passato avevano ricevuto diverse critiche ed ora questi sono fondamentali all’interno dell’undici del club campano. Proprio per questo la società ora ha deciso di passare ai fatti e blindare alcuni suoi gioielli.

Napoli, vicinissimi i rinnovi di due titolarissimi

L’edizione odierna del Mattino parla del rinnovo di Amir Rrahmani e Stanislav Lobotka. Questi due giocatori sono fondamentali per il gioco di Spalletti e soprattutto lo slovacco è il perno del centrocampo. Lobotka ha vissuto diverse difficoltà nelle prime stagioni, ma ora è fondamentale per il gioco del Napoli. Secondo il quotidiano non c’è alcun intoppo per il rinnovo dei due calciatori e l’unico desiderio da parte delle parti è annunciare la notizia solo in Primavera, magari dopo il raggiungimento di determinati obiettivi.

Quel che è certo è che i due calciatori sono molto importanti per Spalletti e la società vuole blindare i suoi gioielli. Il Napoli capolista parte da Osimhen, ma brilla con tutti i suoi gioielli. Il futuro è più che roseo e i tifosi, oltre alla società, possono sorridere.