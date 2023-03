“Potrebbero esserci…”: Napoli, l’annuncio di ADL sullo scudetto fa sognare

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre più vicino alla vittoria del terzo scudetto. Il patron azzurro ha parlato in vista del futuro.

Il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più vicino alla vittoria di un terzo quanto storico scudetto. Il club azzurro non vince in Italia dai tempi di Diego Armando Maradona e sono 33 anni che i tifosi non possono esultare. Nella città partenopea ora c’è grande entusiasmo (per certi versi forse anche troppa), ma il club partenopeo ha un grande vantaggio sulle rivali. I 15 punti sull’Inter nonostante l’ultimo ko in campionato testimoniano un vantaggio netto ed i tifosi già progettano la festa scudetto.

In piazza sono nati diversi ornamenti riguardanti gli uomini di Spalletti e c’è grande curiosità su quello che accadrà in città tra i mesi di Aprile e Maggio. Nella giornata odierna l’attaccante Victor Osimhen è stato premiato come sportivo dell’anno dalla stampa estera e il giocatore nigeriano ha ricevuto la premiazione insieme ad Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro è intervenuto sulla vicenda ed ha trattato di tanti temi. Ecco le sue parole:

“Sono passati 33 anni dall’ultimo scudetto, pensate solo a quanti napoletani sono nati in quell’annata. Quelli che sono nati dopo non hanno vissuto l’eccitazione degli scudetti vinti, sprofondati invece nei fallimenti. Ora avendo vista la crescita costante io penso che il coronamento dello scudetto potrebbe far impazzire la città. Per me potrebbero esserci 2-3 milioni di partecipanti per la festa scudetto”.

Napoli, De Laurentiis e la sua partecipazione nel mondo del calcio

Il patron ha parlato di tanti temi e non poteva non parlare della stagione attuale. Numeri importanti e il patron azzurro incalza: “Noi tra campionato, Champions, coppa Italia ed amichevoli giocheremo più di 50 partite e non è poco. Sono 50 partite vissute in maniera diversa, è come se uno facesse l’amore con la donna più bella del mondo per 50 volte consecutive, sarebbe bello”. De Laurentiis è stato netto ed ha chiuso con una frecciata verso l’Inter ed il suo presidente Steven Zhang:

“Quando vedo il patron dell’Inter Zhang sugli spalti, mi dispiace perchè quando lui c’è l’Inter perde e lui ha la faccia da cane bastonato. Per la questione fondi io rimango sempre molto perplesso, il fondo è la morte del calcio”.