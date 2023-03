“Una missione impossibile”: Napoli, dopo la gioia per i tifosi si prepara una terribile notizia

In casa Napoli c’è grande paura di perdere uno dei protagonisti di questa stagione. All’agente sono pervenute diverse offerte, i tifosi temono il peggio…

Uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione del Napoli si chiama Victor Osimhen. I tifosi si godono finalmente l’attaccante per il quale appena tre anni De Laurentiis spese una cifra davvero importanti. I primi due anni in azzurro sono stati condizionati concretamente dagli infortuni che hanno rallentato il percorso di crescita del nigeriano all’ombra del Vesuvio. Adesso, però, sembra davvero che Osimhen abbia trovato una dimensione ben chiara all’interno della compagine azzurra. Spalletti ha grande fiducia nelle sue capacità e di fatto gli ha affidato le chiavi dell’attacco.

Anche la sintonia con Kvicha Kvaratskhelia è stato un punto di svolta importante per Osimhen. Il georgiano e l’ex Lille si intendono che è una meraviglia. Una sinergia perfetta tra due giocatori di grande talento, giovani con tanta fame e che hanno voglia di far gioire i tifosi del Napoli. Lo Scudetto sembra alla portata, mancano ancora tante partite ma l’obiettivo sembra ormai chiaro e tutta la squadra vuole mettere le mani su un titolo che rappresenterebbe un sogno ad occhi aperti per tutta la città partenopea.

Napoli, il futuro di Osimhen e la grande paura dei tifosi

Osimhen è il capocannoniere della Serie A, trascinatore della capolista ed in generale giocatore che ha mostrato un moto esplosivo che a molto ha ricordato la parabola ascendente di un certo Erling Haaland. Ecco perchè oggi molti pensano che il nigeriano sia ormai destinato a lasciare Napoli al termine della stagione. E’ questa la grande paura dei tifosi, che non vorrebbero separarsi da uno degli eroi del possibile Scudetto.

Eppure, secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’ la situazione sarebbe ormai già delineata. Una “Missione impossibile” riuscire a trattenere Osimhen al Napoli al termine della stagione. Piovono diverse offerte sulla scrivania dell’agente del giocatore ormai da settimane, e proprio per questo sembra davvero complicato riuscire a trovare la quadra per una potenziale permanenza.