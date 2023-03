Napoli-Lazio, è successo nel post-partita: il gesto di Osimhen

Il Napoli, in questa stagione straordinaria, ha ricevuto la prima sconfitta al Maradona due giorni fa ad opera della Lazio ma il gesto di Osimhen ha commosso tutti.

Il Napoli ha, forse anche inaspettatamente per il suo pubblico e i suoi tifosi, perso in casa al Diego Armando Maradona contro la Lazio venerdì sera. Il distacco dalle altre resta grande, ma Luciano Spalletti vuole che questo passo falso non lasci contraccolpi nei suoi. A fine gara, dopo la sconfitta, è anche arrivato un gesto che ha mostrato la compattezza di questo gruppo.

Luciano Spalletti, in conferenza stampa, aveva già al termine del match dichiarato: “Dentro gli spogliatoi sono tutti a testa bassa, sono dispiaciutissimi. Ho visto atteggiamento corretto della squadra. Il rammarico è per aver preso gol e non per il momento. Quello he diventa fondamentale e non vedere atteggiamenti in cui qualcuno pensi di non dover fare tutto per vincere, questo non si è visto, anzi negli spogliatoi sono tutti a testa bassa dispiaciutissimi. Ho visto un atteggiamento molto corretto della squadra”.

E poi, alle sue parole per ridare un quadro più completo, l’edizione odierna del ‘Corriere del Mezzogiorno’ ha raccontato un altro retroscena accaduto appunto dopo la sconfitta al Maradona. Con il gesto di Victor Osimhen e non solo.

Napoli, il retroscena dopo la sconfitta con la Lazio: il gesto di De Laurentiis e Osimhen

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere del Mezzogiorno’: “I volti a fine partita erano affranti, molto dispiaciuti. Osimhen da leader ha fatto un discorso ai compagni, trasmettendo la carica giusta per pensare già alla partita contro l’Atalanta. La società anche ha scelto di stare vicina alla squadra. Il vicepresidente Edoardo De Laurentiis negli spogliatoi ha fatto i complimenti ai ragazzi per l’atteggiamento, l’intensità e soprattutto per il percorso compiuto finora”.

“Ripartire insieme. Per lei”, è stato poi anche scritto sui social del club partenopeo. Dedicando il post a una citazione dello stesso tecnico Spalletti. Il percorso è ancora lungo ma il Napoli ha dimostrato di poter fare cose eccezionali. Victor Osimhen, l’intera squadra e la società lo sanno bene.