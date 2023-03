Il Napoli ha un talismano: spunta un dato incredibile

Dopo la sconfitta contro la Lazio, arriva un incredibile dato che riguarda un calciatore del Napoli. Ecco cosa è accaduto.

Il Napoli perde contro la Lazio la sua seconda partita stagionale. Dopo la sconfitta con l’Inter ad inizio gennaio è arrivato il ko contro gli uomini di Maurizio Sarri che trovano il jolly da tre punti grazie ad un rete di Vecino da fuori area. Una sconfitta che interrompe la striscia di vittorie degli azzurri.

In questa stagione il Napoli ha perso in totale solo tre partite, quattro se consideriamo come persa anche il match di Coppa Italia contro la Cremonese che a fini statistici è finito in pareggio, ma che poi successivamente è stato vinto dai grigiorossi ai calci di rigore. Una confitta che è costata al Napoli l’eliminazione dalla Coppa Italia agli ottavi do finale.

C’è poi stata anche la sconfitta, tutto sommato indolore, contro il Liverpool ad Anfield. I Reds nell’ultima gara del girone di Champions League sono riusciti a superare gli azzurri. Come detto però, grazie alla vittoria all’andata al Diego Armando Maradona, il ko in Inghilterra si è rivelato decisamente indolore, visto che il Napoli non solo era già qualificato, ma ha anche comunque concluso il girone di Champions League da prima della classe. Tutti questi risultati hanno però un minimo comune denominatore che ha a che fare con il terzino sinistro Mario Rui.

Napoli, il dato curioso: tutte le sconfitte sono arrivate senza Mario Rui in campo

Cosa accomuna le due sconfitte in campionato contro Inter e Lazio, la sconfitta in Champions League contro il Liverpool e la sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese, anche se in realtà non si è trattato di una vera e propria sconfitta? Semplice: Mario Rui. O meglio, l’assenza dal campo del terzino sinistro portoghese.

Si perché infatti tutti i ko del Napoli in questa stagione sono arrivati quando il terzino sinistra non è stato in campo. Un dato curioso, che certamente non vuole togliere nulla ad Olivera che ha sempre ben figurato quando chiamato in causa, ma che sicuramente farà piacere a Mario Rui la cui stagione è di altissimo livello e la sua importanza per il Napoli davvero imprescindibile in diversi frangenti.