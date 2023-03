Napoli-Atalanta, le brutte notizie non finiscono mai: un’altra mazzata

Il Napoli settimana prossima scenderà in campo e ospiterà al Diego Armando Maradona l’Atalanta: che tegola per gli avversari!

Il Napoli sta ricaricando le pile e, dopo la sconfitta subita contro la Lazio, si prepara ad ospitare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Arriva però nel frattempo un secondo infortunio che per gli avversari sa di mazzata. Ecco di chi si tratta. E gli ultimi aggiornamenti.

Il Napoli vuole archiviare prima possibile la sconfitta subita al Diego Armando Maradona da parte della Lazio. Il distacco dalle inseguitrici in classifica di Serie A resta comunque notevole.

Per riscattarsi, alla 26^ giornata di campionato, gli azzurri affronteranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che al momento è in campo contro l’Udinese. Cresce il numero dei suoi giocatori in infermeria: un infortunio ora preoccupa. Si tratta di Teun Koopmeiners.

Napoli-Atalanta, infortunio per Koopmeiners: preoccupano le condizioni in vista del Maradona

Secondo quanto riferito da ‘DAZN’, quando al 41′ Teun Koopmeiners è stato sostituito con Ederson, non è rosea la situazione sulla panchina della Dea. Stando alle ultime: “Quasi preoccupante per Gasperini, cambio immediato“. E poi è stato aggiunto: “Risentimento muscolare del bicipite femorale sinistro. Probabile anche lo stiramento. Secondo quanto riferito dai medici dopo una prima analisi”.

Non finiscono quindi i problemi per l’Atalanta, che già nel corso del riscaldamento pre-partita hanno perso Davide Zappacosta per un problema all’inguine. Gian Piero Gasperini ora spera non si tratti di nulla di grave. Anche se per il centrocampista le sensazioni non sono al momento delle migliori.