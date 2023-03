🚨 Napoli-Eintracht, ufficialità improvvisa: il comunicato è durissimo

Il comunicato del club non dà belle notizie ai tifosi: la sfida di Champions League della prossima settimana perde parte dei suoi protagonisti

Il match di mercoledì prossimo tra Napoli ed Eintracht Francoforte non avrà un colpo d’occhio totale. A causarlo è arrivata la decisione del Ministero dell’Interno che ha preso il suo provvedimento sulla scorta di quanto avvenuto qualche mese fa.

Al Maradona ci saranno pertanto soltanto tifosi del Napoli. Il match è atteso da diverse settimane perché può consegnare alla formazione di Luciano Spalletti la possibilità di entrare tra le prime otto d’Europa. Il 2-0 maturato in Germania consente un buon punto di partenza ma Di Lorenzo e compagni dovranno ora suggellare il pass nella sfida di mercoledì. L’Eintracht Francoforte, intanto, mastica amaro.

Napoli-Eintracht Francoforte, ingiunzione agli azzurri: il Ministero dell’Interno vieta la vendita per i tifosi tedeschi

Niente tifoseria ospite a Napoli in occasione del match di mercoledì prossimo valido per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League. Nella gara del Maradona dunque non ci saranno i sostenitori dell’Eintracht Francoforte. Questo è quanto deciso dal Ministero dell’Interno.

La notizia è stata annunciata ai suoi tifosi direttamente dall’Eintracht Francoforte, che ha inoltre fatto sapere che “commenterà in dettaglio questo sviluppo non appena sarà disponibile il contenuto concreto dell’ordine”.

“L’Eintracht è stato informato ieri sera dalla Uefa che il Ministero dell’Interno italiano questa mattina emetterà un’ingiunzione al Napoli, vietando al club di vendere i biglietti ai tifosi dell’Eintracht. Il provvedimento dovrebbe includere anche il pacchetto di ospiti ufficiali, a cui il club ha diritto ai sensi dei regolamenti Uefa, per un totale di 2.700 biglietti, di cui 2.400 nel settore ospiti”.

La decisione arriva a quasi cinque mesi di distanza dagli episodi dell’11 ottobre ai quali si fa riferimento. Ad ottobre, infatti, si sono verificati gli scontri con i tifosi dell’Ajax che hanno causato diversi feriti tra i tifosi olandesi.