❌ Napoli, la batosta Champions è ufficiale: tifosi gelati

Il Napoli attende la gara di ritorno degli ottavi contro l’Eintracht Francoforte in Champions League: una notizia è ufficiale.

Il Napoli ospiterà prima l’Atalanta per la 25a giornata di Serie A. Poi sarà la volta dell’Eintracht Francoforte allo Stadio Diego Armando Maradona. A tal proposito, per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League è arrivato un comunicato ufficiale. La nota del club tedesco.

Il Napoli, quindi, è chiamato a ripartire e a farlo nel migliore dei modi dopo la sconfitta subita dalla Lazio in casa. Per non perdere terreno in Serie A, dov’è in vetta alla classifica con 65 punti, e per superare il turno in Champions League.

Proprio in merito alla competizione europea, poi, è arrivata una notizia che riguarda i sostenitori dell’Eintracht Francoforte. La nota ufficiale, emanata con un comunicato, non lascia dubbi: ecco cosa non sarà possibile fare per il match del 15 marzo.

Napoli-Eintracht, il comunicato ufficiale: vietata la trasferta per i tifosi della squadra ospite

Il club tedesco annuncia, tramite un comunicato ufficiale, che: “L’Eintracht Francoforte è stato informato ieri sera dalla UEFA che il Ministero dell’Interno italiano emetterà un’ingiunzione”. Questo il motivo: “Sarà, infatti, vietato al Napoli di vendere i biglietti ai tifosi dell’Eintracht Francoforte per l’evento di mercoledì 15 marzo alle 21:00. Il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League è vietato“.

“Ciò – si legge ancora – dovrebbe includere anche il contingente di ospiti ufficiali di un totale di 2.700 biglietti, di cui 2.400 nel settore ospiti, a cui l’Eintracht ha diritto ai sensi dei regolamenti UEFA. Non appena sarà disponibile il contenuto concreto dell’ordine, l’Eintracht Francoforte commenterà in dettaglio”, viene conclusa la nota da parte del club. Quella che sembrava essere una possibilità, adesso è diventata una certezza. Dopo quanto accaduto a Francoforte con la gara di andata, infatti, i tifosi rivali non potranno assistere al match di ritorno al Maradona.