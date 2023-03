🔴 Napoli-Eintracht, mazzata in arrivo per il club: ora si fa dura

Il Napoli ha iniziato a concentrarsi in vista delle prossime gare. Cresce l’attesa per la sfida di Champions contro l’Eintracht Francoforte.

Il Napoli ha cominciato a prepararsi ai prossimi impegni. Lo scivolone contro la Lazio, per quanto doloroso e inaspettato, ha rappresentato un incidente di percorso che non ha minato il buonumore dei partenopei. La squadra, riunitasi negli spogliatoi, si è ricompattata mentre il tecnico Luciano Spalletti ha invitato i propri giocatori a mantenere, fino al termine della stagione, sempre alta la concentrazione.

Il ko patito per mano dei biancocelesti, unito alla vittoria dell’Inter sul Lecce, ha fatto scendere a 15 i punti di vantaggio sui nerazzurri tornati al secondo posto in classifica. Il gap, in ogni caso, resta ampio ed ora gli azzurri punteranno ad incamerare quanti più trionfi possibili al fine di fare altri passi concreti verso il terzo scudetto della propria storia. Sabato il calendario proporrà la sfida casalinga contro l’Atalanta.

Il 15 marzo, invece, allo stadio “Maradona” andrà in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dallo 0-2 maturato all’andata sul campo dell’Eintracht Francoforte grazie alle reti di Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo. L’attesa in città è già alta e a breve sono attesi aggiornamenti riguardanti la presenza, nell’impianto di Fuorigrotta, della tifoseria tedesca.

Napoli, cresce l’attesa per la gara con l’Eintracht

L’Osservatorio, infatti, a breve deciderà se autorizzare o meno la trasferta ai supporter della squadra teutonica. Nella precedente gare sono avvenuti dei tafferugli tra i vari gruppi organizzati ed ora l’obiettivo è quello di evitare che simili episodi si ripetano in città . La volontà è quella di limitare la presenza dei tedeschi a Napoli e a breve se ne saprà di più sull’argomento. Il Napoli, intanto, ha cominciato a scaldare i motori.

Le possibilità di qualificarsi ai quarti di finale del torneo (risultato mai centrato in 97 anni di storia) è reale e per centrare il traguardo la squadra di Luciano Spalletti dovrà tornare ad esprimersi ai consueti livelli qualitativi. In campo andrà la formazione migliore, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha provveduto a motivare il gruppo azzurro attraverso specifici premi economici. Il club sogna in grande.