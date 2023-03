Napoli-Lazio, Adani non ci sta e attacca l’allenatore: frecciata in diretta

La frecciata in diretta di Lele Adani ai microfoni della Bobo TV su Twitch dopo la vittoria della Lazio sul campo del Napoli

Il Napoli ha perso in casa venerdì scorso contro la Lazio per 0-1, con Maurizio Sarri che è stato il primo allenatore a battere i partenopei al Maradona in campionato. Una grande vittoria, maturata grazie allo ‘spegnimento’ delle fonti di gioco principali della squadra di Luciano Spalletti. Anche con i cambi, il tecnico dei partenopei non è riuscito a cambiare la rotta della sua squadra. I biancocelesti, però, non sono stati in grado di dar continuità alla vittoria e hanno perso in Conference League, un fastidiosissimo 1-2 in casa con l’AZ Alkmaar.

Sarri ha chiuso gli esterni al Napoli e schermato il centrocampo, con Lobotka che ha avuto pochissimo spazio per ragionare e imbucare gli attaccanti. Nonostante ciò, i partenopei hanno avuto qualche possibilità di segnare, come in occasione della trasferta di Victor Osimhen e la ribattuta di Kim Min-Jae. Della proposta di gioco di Sarri ha parlato Daniele Adani.

Napoli-Lazio, Adani attacca Sarri

Daniele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato ai microfoni della Bobo TV su Twitch: “Sarri si è snaturato, ha riconosciuto la supremazia assoluta del Napoli mettendo la squadra corta, in venti metri e con linee corte e strette. La Lazio ha fatto la partita sul Napoli, soffocando la sua creatività con i quattro difensori”. Poi prosegue: “Tre punti arrivati grazie al jolly Vecino, perché il Napoli all’area di rigore non ti fa nemmeno arrivare”. Un pensiero che lascia poche interpretazione. La Lazio aveva avuto la possibilità di passare in vantaggio nel primo tempo proprio con un colpo di testa di Vecino, salvato sulla linea da Di Lorenzo.

Successivamente, non si sono registrate grandissime occasioni da gol. Nel primo tempo c’è stata tanta battagli a centrocampo, mentre la ripresa è stata caratterizzata dal forcing del Napoli, impreciso e poco brillante. Il prossimo turno vedrà i partenopei ancora una volta impegnati in casa, ma contro l’Atalanta. Spalletti vuole continuare di nuovo la sua marcia verso lo scudetto.