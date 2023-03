“Più di chiunque al mondo…”: Osimhen, la leggenda non ha più dubbi

Osimhen è incontenibile in questa stagione, e sta attirando l’interesse di tutti su di sé. Ecco cosa dice di lui una grande leggenda inglese.

Si sono finite le parole per Victor Osimhen? No, in realtà pare ancora di no. Ma l’attaccante del Napoli ce la sta seriamente mettendo tutta per strappare ogni possibile complimento dalla bocca di tifosi ed esperti. L’ultimo arriva da una leggenda del calcio inglese, e farà sicuramente molto piacere alla punta nigeriana. Il lato negativo è che il tema dibattuto era un prossimo passaggio di Osimhen in Premier League.

Non è una novità che l’attaccante del Napoli abbia attirato l’interesse delle big del calcio mondiale, viste le sue recenti prestazioni, sia in Serie A che in Champions League. I suoi numeri, in costante aggiornamento, parlano chiaro: 21 gol e 4 assist in 26 partite tra tutte le competizioni. Ha solo 24 anni, ma ormai il nigeriano è tra i giocatori più apprezzati e ambiti al mondo.

Specialmente in questi primi mesi del 2023, Osimhen sta viaggiando su numeri che nessun altro collega nel suo ruolo ha al mondo. Dalla vittoria sulla Sampdoria dell’8 gennaio ha segnato in ogni partita disputata (ad eccezione dei 18 minuti contro la Cremonese in Coppa Italia). Solo la difesa della Lazio, venerdì scorso, è riuscita finalmente a fermarlo. “È forse più in forma di chiunque altro al mondo in questo momento”.

Osimhen, gli elogi della leggenda preoccupano il Napoli

A pronunciare queste parole è stato Rio Ferdinand, uno che di grandi attaccanti ne sa qualcosa: oggi ha 44 anni e fa l’opinionista tv, ma tra il 2002 e il 2016 è stato il difensore centrale del Manchester United. E proprio dei Red Devils ha parlato Ferdinand, dopo la batosta subita dalla squadra di Ten Hag contro il Liverpool nell’ultima giornata di campionato.

Oggi, ha spiegato, lo United ha bisogno di un attaccante di grande livello. “Penso che ingaggiare un numero nove che possa segnare tra i 20 e i 25 gol a stagione sia l’obiettivo del club” ha dichiarato, facendo due nomi. Uno è Harry Kane, e l’altro è, appunto, Victor Osimhen. L’interesse dei Red Devils per il centravanti del Napoli è noto almeno da gennaio, ma potrebbero volerci più di 100 milioni di euro per assicurarselo.